10 filmes alemães para ver na Netflix

Madame Bovary (2014), Sophie Barthes

No século 19, Emma Bovary, filha de um camponês, vê no doutor Carlos a oportunidade de ascender socialmente. Ela se casa com o médico e os dois passam a viver numa cidade do interior. Leitora ávida de romances sentimentais, Emma se frustra com a monotonia da vida conjugal. Como fuga dessa realidade, a jovem faz dívidas no nome do marido e começa a se relacionar com outros homens. O filme é adaptado da obra homônima de Gustave Flaubert.