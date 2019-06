Os melhores filmes que estreiam na Netflix em junho

Mistério no Mediterrâneo (2019), Kyle Newacheck e Anne Fletcher

Com o casamento em crise, um policial decide tirar férias e viajar com sua mulher para a Europa. No avião, eles fazem novas amizades e são convidados para uma reunião de família no iate do idoso bilionário Malcolm Quince. Mas, Quince é encontrado morto durante a festa e o os dois são apontados como os principais suspeitos. Então, eles se unem para encontrar o verdadeiro culpado e provar que são inocentes.