Os 30 melhores filmes românticos dos últimos 30 anos

O Cozinheiro, O Ladrão, Sua Mulher e o Amante (1989), Peter Greenaway

O gângster Albert Spica janta todas as noites no restaurante francês Le Hollandais, acompanhado por seus capangas e sua esposa, Georgina. Cansada das grosserias e violências do marido, Georgina começa a ter um caso com Michael, um leitor tímido e solitário. Com o apoio do chef Richard, eles se encontram diariamente no restaurante. Quando descobre que está sendo traído, Albert planeja uma vingança cruel contra Michael.