10 vinhos honestos de supermercado

Yellow Tail Shiraz

Com coloração rubi intenso, este vinho é elaborado com uvas da variedade Shiraz e produzido pela Vinícola Casella, da Austrália. É um vinho fresco e fácil de beber, com notas fortes de frutas vermelhas, baunilha e especiarias. Harmoniza bem com carnes, massas com molhos condimentados e lombo de porco.