Os 15 melhores filmes dos últimos 10 anos

11 — Lucky (2017), John Carroll Lynch

Lucky, aos 90 anos, vive numa pequena cidade do deserto do Texas. Apesar de sua rotina monótona, ele está satisfeito com a vida e mantém uma boa relação com os outros moradores da cidade. Um dia, Lucky se sente tonto e desmaia. O médico lhe diz que, por ter fumado por muitos anos, ele está prestes a morrer. Ateu, Lucky começa a refletir sobre sua existência e a inevitável aproximação do fim.