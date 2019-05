Especial Dia das Mães no NOW: 9 filmes imperdíveis

O NOW, serviço de streaming gratuito para assinantes da NET, possui um catálogo cheio de produções renomadas. E, para comemorar o mês das mães, o NOW preparou uma programação especial, com 34 filmes de diferentes gêneros que abordam a relação entre mães e filhos. Após analisar a seleção, a Revista Bula elencou os dez melhores longas em uma lista. Entre os escolhidos, destacam-se o premiado “Mommy” (2014), dirigido por Xavier Dolan; e o drama brasileiro “Minha Filha” (2018), de Laura Bispuri. A programação para as mães vai até o dia 30 de maio. Todos os filmes podem ser assistidos no catálogo do NOW na televisão, no site ou no aplicativo. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

Meu Anjo (2018), Vanessa Filho Marlène e sua filha Elli, de oito anos, moram em uma pequena cidade francesa, onde se esforçam para fugir do serviço social. Acostumada com festas e bebedeiras, Marlène é negligente com os cuidados da filha. Uma noite, Marlène vai a uma festa numa boate e decide levar Elli. Ao encontrar um pretendente, a mãe abandona a garota, que tenta retornar para casa sozinha.

Minha Filha (2018), Laura Bispuri A guarda de Vittoria, de 10 anos de idade, está sendo disputada por duas mulheres: a tímida Tina, que criou a garota; e a alcoólatra Valéria, a mãe biológica, que está arrependida por ter doado a filha. No centro do conflito, Vittoria se vê obrigada a lidar com problemas muito acima do seu nível de maturidade e não se sente preparada para fazer uma escolha que mudará sua vida para sempre.

Querida Mamãe (2018), Jeremias Moreira Filho Heloísa é uma médica que sofre de infelicidade crônica, tendo problemas com o marido e com a própria mãe. Após se separar, ela atende no hospital em que trabalha a pintora Leda, que se oferece para pintar um quadro seu. Aos poucos, Heloísa se apaixona por Leda. Mas, ainda que esteja feliz com o novo relacionamento, Heloísa precisa lidar com o preconceito de sua mãe.

Barreiras (2017), Laura Schroeder Após 10 anos longe, Catherine volta para a cidade de Luxemburgo, com a ideia de se reconciliar com sua filha Alba, que ficou sob os cuidados da avó, Elizabeth. Sentindo que a mãe é uma completa desconhecida, Alba a trata com frieza. Catherine se incomoda com o comportamento da filha e, impaciente, sequestra a garota, levando-a para viver em um chalé isolado.

Mia Madre (2015), Nanni Moretti Margherita, uma diretora de cinema, está iniciando as filmagens de seu novo longa-metragem, protagonizado pelo astro internacional Barry Hughins. Para Margherita, tem sido um desafio trabalhar com Barry, que é arrogante e não memoriza as falas. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com o fim de seu casamento e a doença de sua mãe, que está internada em estado grave.

Mommy (2014), Xavier Dolan A viúva Diane Després é surpreendida com a notícia de que seu filho, Steve, foi expulso do reformatório por ter incendiado a cafeteria local, provocando queimaduras em um garoto. Diane recebe o filho novamente em casa e enfrenta dificuldades devido à hiperatividade de Steve, que muitas vezes se torna agressivo. Mas, a chegada da nova vizinha, Kyla, traz alegria para a vida de Diane e Steve.

Para Sempre Alice (2014), Richard Glatzer e Wash Westmoreland A dra. Alice Howland é uma renomada professora de Harvard. Aos poucos, ela começa a esquecer algumas palavras e a se perder pelas ruas de Manhattan. Ao ser diagnosticada com Alzheimer, Alice teme perder a consciência e o controle de sua vida. A doença também coloca em prova a força de sua família, que precisa aprender a lidar com essa nova fase de Alice.

Minha Mãe é uma Peça (2013), André Pellenz Dona Hermínia é uma mulher de meia idade, divorciada do marido, que a trocou por uma mais jovem. Hiperativa, ela ainda faz de tudo para seus filhos, Marcelina e Juliano, que já são adultos. Um dia, após descobrir que eles a consideram uma chata, Dona Hermínia resolve sumir por uns dias. Com saudades da mãe, Marcelina e Juliano fazem de tudo para trazê-la de volta.