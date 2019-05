Filosofia desde sempre: 81 aulas que explicam o mundo como ele é

Ainda que seja vista por muitos como um conhecimento dispensável, a Filosofia é essencial para a construção de uma sociedade tolerante. Desde a Grécia Antiga, grandes pensadores têm se dedicado à compreensão do papel que cada ser humano exerce no mundo. E, para os que desejam entender um pouco mais sobre o universo filosófico, o canal do Wheaton College, no YouTube, disponibilizou uma compilação com 81 aulas de filosofia.

As aulas foram ministradas pelo professor Arthur Holmes e traçam a história da filosofia desde a Grécia Antiga até os tempos modernos. Durante décadas, Holmes, que morreu em 2011, se dedicou ao ensino filosófico no Wheaton College, nos Estados Unidos. Trabalhando em uma instituição religiosa, ele se esforçou para que a divisão de filosofia se tornasse independente do departamento de teologia. Agora, 81 de suas aulas estão disponíveis no YouTube, em inglês.

Entre os filósofos abordados nas aulas de Holmes, estão Platão, Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, René Descartes, Baruch Espinoza, David Hume, Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, e outros.

Clique aqui para acessar: 81 aulas de filosofia que explicam o mundo como ele é