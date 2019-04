10 séries de tirar o fôlego para ver na Netflix

O catálogo da Netflix possui boas opções de séries para todos os gostos. Mas, algumas produções se destacam por conseguirem prender a atenção do espectador até o fim da trama. A Revista Bula vasculhou o acervo do serviço de streaming e realizou uma seleção de dez séries de suspense e mistério que são de tirar o fôlego. Entre os destaques, estão “Stranger Things” (2016), dos irmãos Matt e Ross Duffer; “Requiem” (2018), de Kris Mrksa; e “Bates Motel” (2013), baseada no clássico filme “Psicose” e dirigida por Anthony Cipriano. As sinopses são referentes à primeira temporada de cada série. Os títulos estão organizados de acordo com a data de lançamento e não obedecem a critérios classificatórios.

Requiem (2018), Kris Mrksa Matilda Gray é uma violoncelista de sucesso e está prestes a iniciar uma temporada de concertos, quando sua mãe, Janice, comete suicídio na sua frente. Perturbada, Matilda decide investigar o passado da mãe e encontra algumas fotos de uma mansão no interior da Inglaterra. Ela decide visitar o local e descobre que Janice esteve envolvida no sequestro de uma criança que vivia na mansão 23 anos atrás.

The Rain (2018), Jannik Tai Mosholt Seis anos após um vírus brutal ter eliminado quase toda a população da Escandinávia, dois irmãos dinamarqueses, Simone e Rasmus, decidem sair da segurança de seu bunker para verificar o que se passa do lado de fora. Em meio aos escombros, eles encontram um outro grupo de jovens sobreviventes. Juntos, eles peregrinam por terras devastadas, tentando encontrar comida e abrigo.

Dark (2017), Baran bo Odar e Jantje Friese A história se passa na pequena cidade fictícia de Winden, na Alemanha. Nesse povoado, onde as famílias permanecem por gerações, todos se conhecem. Quando duas crianças desaparecem, a população se assusta e suas vidas pacatas são completamente atormentadas. As investigações trazem à tona os segredos obscuros de quatro famílias da cidade.

Tabula Rasa (2017), Malin-Sarah Gozin, Veerle Baetens Após sofrer um grave acidente de carro, Mie D’Haeze desenvolve amnésia. Ela é considerada suspeita no desaparecimento de Thomas De Geest e está na mira da polícia. Mas, apesar de ter sido vista com o homem, Mie não se lembra dele. Com a mente confusa, ela é internada em uma instituição psiquiátrica. Para solucionar o caso, o inspetor Wolkers tenta ajudá-la a recuperar suas memórias.

The Sinner (2017), Antonio Campos, Tucker Gates, Brad Anderson e outros Cora Tanetti leva uma vida feliz ao lado de sua família até que, durante um ataque de raiva, ela assassina um homem na praia. Após ser presa, Cora afirma nunca ter visto a vítima antes e não consegue explicar por que o matou. Para desvendar a mente de Cora, o detetive Harry Ambrose pede que ela faça sessões de hipnose. Aos poucos, ela relembra os episódios traumáticos de seu passado.

La Trêve (2016), Matthieu Donck Ao ficar viúvo, o detetive de polícia Yoann Peeters se muda com sua filha para uma pequena cidade onde viveu durante a adolescência. Alguns dias depois, ele é chamado para verificar um corpo encontrado no rio. O corpo é de Driss Assani, um jovem africano que jogava no time de futebol local. Enquanto os demais policiais tratam o caso como suicídio, Peeters desconfia que o jogador foi assassinado e decide investigar os suspeitos.

Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas 12 anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto desaparecido está.

Trapped (2015), Baltasar Kormákur Devido a uma tempestade de neve, uma balsa com cerca de 300 passageiros fica presa em uma pequena cidade da Islândia. Ao mesmo tempo, um corpo mutilado é encontrado na água. Isolado pela nevasca e sem ter como pedir ajuda à polícia da capital, o delegado da cidade, Andri Olafsson, inicia a investigação do crime. Sem saber a identidade do morto, ele desconfia de todos na cidade, até dos passageiros da balsa.

Bates Motel (2013), Anthony Cipriano A série conta a história do psicopata Norman Bates antes dos eventos retratados no filme Psicose (1960), de Alfred Hitchcock. Após a misteriosa morte de seu marido, Norma Bates decide recomeçar sua vida. Ela compra um velho hotel abandonado na cidade de White Pine Bay, no Oregon, e se muda para lá com seu filho de 17 anos, Norman. Com poucos dias na cidade, os dois se envolvem em um assassinato e precisam despistar a polícia.