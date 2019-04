10 comédias românticas que não insultam a sua inteligência para ver na Netflix

Três Vezes Amor (2008), Adam Brooks

Will Hayes é o pai solteiro de Maya, uma esperta garota de 10 anos. Ele está no meio do processo do seu divórcio, quando a filha começa a lhe fazer perguntas sobre como ele conheceu a ex-esposa. Will regressa ao ano em que chegou em Nova York, em 1992, e conta sobre três mulheres que namorou, sem falar seus verdadeiros nomes. O desafio de Maya é adivinhar, por meio das histórias, qual das ex-namoradas do pai se tornou a sua mãe.