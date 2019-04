10 filmes de ação para ver no NOW

O NOW, serviço de streaming gratuito para assinantes da NET, é uma das melhores plataformas para quem procura lançamentos e disponibiliza ótimos filmes logo que saem do cinema. Para ajudar os usuários gostam de filmes de ação e aventura, a Revista Bula reuniu em uma lista dez longas disponíveis no NOW. Entre os destaques, estão “Aquaman” (2018), de James Wan; e “Pantera Negra” (2018), de Ryan Coogler, ganhador do Oscar 2019 em três categorias. Todos os filmes podem ser assistidos no catálogo do NOW na televisão, no site ou no aplicativo. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

Aquaman (2018), James Wan Por se envolver com um humano, a rainha de Atlântida, Atlanna, é morta. O filho dela, Arthur, cresce sob os cuidados do pai, mas com os superpoderes de um atlante. Quando seu meio-irmão, Orm, deseja de tornar o Mestre dos Oceanos e dominar todos os reinos aquáticos para atacar a Terra, Arthur se une à princesa Mera para encontrar o tridente do rei, uma arma mítica capaz de derrotar Orm e impedir a guerra.

Carga Mortal (2018), Jesper Ganslandt Sozinho em um pequeno avião, o piloto Sean Haggerty precisa entregar uma remessa de cocaína na fronteira dos Estados Unidos com o México em seu último trabalho como contrabandista. Ele tem apenas uma hora para cumprir a missão e tenta convencer o cartel de que tudo está dando certo. Mas, na verdade, Sean planeja entregar os criminosos à Agência Antidrogas, em troca de um tratamento médico caro para sua esposa.

Han Solo: Uma História Star Wars (2018), Ron Howard O filme, uma trama paralela do universo Star Wars, conta as aventuras vividas pelo mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca, antes dos eventos retratados no primeiro filme da franquia, lançado no Brasil como “Guerra nas Estrelas” (1977). Algumas perguntas sobre o passado de Han são respondidas ao longo do filme. Entre elas, como se deu o encontro do mercenário com Lando Calrissian.

Maligna (2018), Alex Haughey e Brian Vidal Dr. Fonda, um psicólogo não convencional, é chamado para atender com urgência uma garota prodígio, Ellie, que foi detida pelo exército norte-americano. Ao conhecer a menina, em uma instalação de alta segurança, sob os olhos atentos de especialistas, Fonda fica surpreso ao descobrir a natureza avançada de sua inteligência. Mas, à medida que sua sessão progride, o psicólogo percebe que Ellie pode ser muito mais perigosa do que aparenta.

Pantera Negra (2018), Ryan Coogler Após a morte de seu pai, o príncipe T’challa precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo. Uma grande quantidade de Vibranium, metal pertencente a Wakanda, foi roubada no passado e T’challa vai atrás do ladrão, Ulysses Klaue. Para isso, ele conta com a ajuda de Okoye, chefe da guarda; sua irmã Shuri; e Nakia, a sua grande paixão.

Robin Hood: A Origem (2018), Otto Bathurst O filme narra a origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos necessitados. Robin Hood é um nobre inglês convocado para lutar nas Cruzadas no Oriente Médio. Quando volta para casa, se surpreende ao encontrar o povo de sua cidade sofrendo na mão dos tiranos. Assim, ele decide fazer justiça e conta com a ajuda de John, um amigo estrangeiro, para roubar os impostos e devolver o dinheiro aos mais pobres.

Trem Para o Inferno (2018), Michael Steves Em um trem da meia-noite para Atlanta, Jericho Whitfield, um ex-escravo, planeja vingar o assassinato de sua filha, que foi morta por seu antigo patrão. A missão dele é matar a filha desse homem, Annie, que viaja no trem acompanhada de Roland, um pistoleiro contratado para protegê-la. Mas, ao longo da viagem, os três percebem que há algo muito assustador dentro do trem. Agora, eles terão que lutar juntos para sobreviverem.

Vingadores: Guerra Infinita (2018), Joe e Anthony Russo Thanos é um supervilão sem precedentes, que decide reunir todas as seis pedras infinitas, joias cósmicas poderosas, para controlar o destino do universo. Os Vingadores, então, juntam as suas forças com os Guardiões da Galáxia para tentar impedi-lo. Mas, algumas desavenças começam a surgir entre os super-heróis.

Justiça — Entre a Lei e a Vingança (2017), Richard Gabai Em 1868, uma velha mina abandonada no faroeste está sendo transformada em uma fortaleza militar pelo corrupto prefeito da cidade e um grupo de bandidos sedentos que atormentam a população. Quando o xerife James McCord chega à cidade e descobre que seu irmão foi assassinado, sua busca pelos criminosos responsáveis o leva diretamente ao bando do prefeito. Agora, o xerife tem em suas mãos a chance de se vingar e salvar todo o vilarejo.