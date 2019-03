Desafio 51 coisas para fazer em São Paulo: você fez no máximo 10 desta lista de 51

1 — Assistir a uma ópera no Teatro Municipal



2 — Ver o Pôr do Sol na Praça do Pôr do Sol, em Pinheiros



3 — Visitar o Borboletário Águias da Serra



4 — Comer o sanduíche de mortadela do Mercado Municipal



5 — Assistir ao “Balé” dos ursos-polares no Aquário de São Paulo



6 — Assistir a missa na Catedral da Sé



7 — Tomar um café no Coffee Lab, na Vila Madalena



8 — Participar da Corrida de São Silvestre e completar todo o percurso



9 — Se emocionar com o Canto Gregoriano no Mosteiro de São Bento



10 — Explorar a Biblioteca Mário de Andrade



11 — Ver São Paulo do terraço do Edifício Itália



12 — Visitar a igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América



13 — Comer “o melhor Cannoli do mundo”, no Antônio Cannoli, na Mooca



14 — Passar o dia na Pinacoteca



15 — Assistir a uma partida de futebol entre Corinthians e Palmeiras



16 — Tomar um chá na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano



17 — Ver a cidade do Pico do Jaraguá



18 — Visitar o Museu da Pessoa, em Pinheiros



19 — Amanhecer na Padaria Bella Paulista



20 — Participar do Festival da Cerejeira, no Parque do Carmo



21 — Meditar no Solo Sagrado de Guarapiranga



22 — Contemplar a cidade da Pedra Grande, no Parque da Cantareira



23 — Assistir a uma peça no Espaço dos Satyros, na Praça Roosevelt



24 — Tomar uma batida no Cu do Padre, em Pinheiros



25 — Comer uma Esfiha na Esfiha Juventus, na Mooca



26 — Tomar um chope na esquina da Avenida Ipiranga com a São João



27 — Fazer um tour pelas criptas da Catedral da Sé e Pateo do Collegio



28 — Explorar a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin



29 — Visitar os túmulos no Cemitério da Consolação



30 — Andar de bicicleta na Avenida Paulista num domingo



31 — Passear pelo bairro do Bixiga e comer numa cantina italiana



32 — Comer uma pizza na Bráz Quintal, na Vila Mariana



33 — Ler um livro no Parque Buenos Aires, em Higienópolis



34 — Visitar a Catedral Metropolitana Ortodoxa, no Paraíso



35 — Assistir a um concerto na Sala São Paulo



36 — Conhecer o Museu do Futebol



37 — Participar de uma manifestação na Avenida Paulista



38 — Fazer a clássica foto no Beco do Batman



39 — Experimentar o pão italiano da centenária Padaria São Domingos



40 — Andar de bicicleta no Parque Villa-Lobos



41 — Assistir Corinthians e Flamengo no Itaquerão



42 — Tomar uma cerveja no Cemitério de Automóveis



43 — Conhecer o passado de São Paulo em um passeio pela Vila Itororó



44 — Recitar um poema na Casa das Rosas



45 — Assistir Juventus x Portuguesa na Rua Javari



46 — Comer a “melhor casquinha do mundo” na sorveteria Frida & Mina



47 — Passar uma tarde na livraria Zaccara, em Perdizes



48 — Dar uma palinha com um cantor de rua na Avenida Paulista



49 — Garimpar um livro raro na Passagem Literária Consolação



50 — Meditar em um templo japonês no Bairro da Liberdade



51 — Experimentar o lendário Hambúrguer do Seu Oswaldo, no Ipiranga.