Frances Ha (2012), Noah Baumbach

Frances divide um apartamento em Nova York com sua melhor amiga, Sophie. Ela é aluna de uma companhia de dança e se esforça para integrar o elenco de bailarinos. Quando sua amiga decide de mudar, Frances precisa buscar um novo lugar que se adeque às suas finanças, que não vão bem. Mesmo com todos os desafios da fase adulta, ela sonha com uma vida melhor e encara as dificuldades com muita alegria e leveza.