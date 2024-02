Os 15 melhores filmes de romance para assistir na Netflix em 2024

Razão e Sensibilidade (1995), Ang Lee

Neste aclamado filme de época, somos transportados para a Inglaterra do século 18, onde duas irmãs de uma família empobrecida enfrentam o desafio de navegar as complexidades do amor e da sociedade após a morte de seu pai. Com personalidades distintas – uma pragmática e contida, a outra emocional e impulsiva — elas buscam segurança e felicidade em um mundo onde as opções das mulheres são severamente limitadas por convenções sociais e necessidades financeiras. À medida que as irmãs se aventuram em seus respectivos caminhos românticos, enfrentam traições, desilusões e descobertas, aprendendo lições valiosas sobre confiança, lealdade e o verdadeiro significado do amor. Com uma narrativa rica em emoção e uma visão aguçada das dinâmicas sociais da época, o filme é uma ode à força e resiliência femininas, bem como uma reflexão sobre o equilíbrio entre razão e sensibilidade no caminho para a realização pessoal.