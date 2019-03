A organização Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal do México divulgou o relatório 2018 com as 50 cidades mais violentas do mundo. O levantamento leva em consideração a taxa de homicídios por 100 mil habitantes em cidades com população superior a 300 mil moradores. O relatório não inclui cidades em zonas de guerra, em países como Síria e Ucrânia. Entre as 50 cidades mais violentas do mundo, 43 estão na América Latina, quatro nos Estados Unidos e três na África do Sul. Tijuana e Acapulco, no México, foram classificadas como as cidades mais violentas do mundo em 2018, seguidas de Caracas, capital da Venezuela. Quatorze cidades brasileiras estão presentes no levantamento: Natal, 8ª posição, Fortaleza, 9ª, Belém, 12ª, Feira de Santana, 14ª, Maceió, 21ª, Vitória da Conquista, 22ª, Aracajú, 25ª, Salvador, 29ª, Macapá, 30ª, Campos dos Goitacazes, 35ª, Manaus, 37ª, Recife, 38ª, João Pessoa, 44ª e Teresina, 48ª.

50 — New Orleans, Estados Unidos, 36.87 homicídios por 100.000 habitantes

49 — Chihuahua, México, 37.50 homicídios por 100.000 habitantes

48 — Teresina, Brasil, 37.61 homicídios por 100.000 habitantes

47 — Durban, África do Sul, 38.51 homicídios por 100.000 habitantes

46 — Detroit, Estados Unidos, 38.78 homicídios por 100.000 habitantes

45 — Nelson Mandela Bay, África do Sul, 39.16 homicídios por 100.000 habitantes

44 — João Pessoa, Brasil, 41.36 homicídios por 100.000 habitantes

43 — Cidade da Guatemala, Guatemala, 43.73 homicídios por 100.000 habitantes

42 — Reynosa, México, 41.48 homicídios por 100.000 habitantes

41 — Valencia, Venezuela 42.36 homicídios por 100.000 habitantes

40 — San Juan, Puerto Rico, 42.40 homicídios por 100.000 habitantes

39 — Distrito Central, Honduras, 43.30 homicídios por 100.000 habitantes

38 — Recife, Brasil, 43.72 homicídios por 100.000 habitantes

37 — Manaus, Brasil, 44 homicídios por 100.000 habitantes

36 — Tepic, México, 44.89 homicídios por 100.000 habitantes

35 — Campos dos Goytacazes, Brasil, 46.28 homicídios por 100.000 habitantes

34 — Ensenada, México, 46.60 homicídios por 100.000 habitantes

33 — San Pedro Sula, Honduras, 46.67 homicídios por 100.000 habitantes

32 — Celaya, México, 46.99 homicídios por 100.000 habitantes

31— Cali, Colômbia, 47.03 homicídios por 100.000 habitantes

30 — Macapá, Brasil, 47.20 homicídios por 100.000 habitantes

29 — Salvador, Brasil, 47.23 homicídios por 100.000 habitantes

28 — Maturín, Venezuela, 47.24 homicídios por 100.000 habitantes

27 — Palmira, Colômbia, 47.97 homicídios por 100.000 habitantes 26 — Coatzacoalcos, México, 48.35 homicídios por 100.000 habitantes

25 — Aracaju, Brasil, 48.77 homicídios por 100.000 habitantes

24 — San Salvador, El Salvador, 50.32 homicídios por 100.000 habitantes

23 — Baltimore, Estados Unidos, 50.52 homicídios por 100.000 habitantes

22 — Vitoria da Conquista, Brasil, 50.75 homicídios por 100.000 habitantes

21 — Maceió, Brasil, 51.46 homicídios por 100.000 habitantes

20 — Ciudad Obregón, México, 52.09 homicídios por 100.000 habitantes

19 — Kingston, Jamaica, 54.12 homicídios por 100.000 habitantes

18 — Uruapan, México, 54.52 homicídios por 100.000 habitantes

17 — Barquisimeto, Venezuela, 56.67 homicídios por 100.000 habitantes

16 — Culiacán, México, 60.52 homicídios por 100.000 habitantes

15 — St. Louis, Estados Unidos, 60.59 homicídios por 100.000 habitantes

14 — Feira de Santana, Brasil, 63.29 homicídios por 100.000 habitantes

13 — Cancún, México, 64.46 homicídios por 100.000 habitantes

12 — Belém, Brasil, 65.31 homicídios por 100.000 habitantes

11 — Cidade do Cabo, África do Sul, 66.36 homicídios por 100.000 habitantes

10 — Ciudad Bolívar, 69.09 homicídios por 100.000 habitantes

9 — Fortaleza, Brasil, 69.15 homicídios por 100.000 habitantes

8 — Natal, Brasil, 74.67 homicídios por 100.000 habitantes

7 — Ciudad Guayana, Venezuela, 78.30 homicídios por 100.000 habitantes

6 — Irapuato, México, 81.44 homicídios por 100.000 habitantes

5 — Ciudad Juarez, México, 85.56 homicídios por 100.000 habitantes

4 — Ciudad Victoria, México, 86.01 homicídios por 100.000 habitantes

3 — Caracas, Venezuela, 99.98 homicídios por 100.000 habitantes

2 — Acapulco, México, 110.5 homicídios por 100.000 habitantes

1 — Tijuana, México, 138.26 homicídios por 100.000 habitantes