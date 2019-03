Desafio a biblioteca de Marilyn Monroe: você leu no máximo cinco desses 100 livros

Considerada uma das mulheres mais atraentes do século 20, Marilyn Monroe não é uma figura geralmente associada à literatura. Mas, o que poucos sabem é que a atriz era uma leitora ávida, que adorava livros clássicos e tinha uma biblioteca cheia de grandes obras. Além disso, anos após sua morte, vários textos de sua autoria foram encontrados, revelando que a Marilyn também era uma talentosa escritora. Por meio de fotos, entrevistas e depoimentos de amigos de Marilyn, o site Everlasting Star descobriu quais eram os livros e autores preferidos dela. Com base nessa lista, a Revista Bula reuniu cem obras da biblioteca de Marilyn Monroe e que foram traduzidas para o português. São grandes clássicos, entre eles: “O Vermelho e o Negro”, de Stendhal; “O Homem Invisível”, de Ralph Ellison; e “Madame Bovary”, de Gustave Flaubert. Após a análise das obras, os editores da Bula sugeriram que pouquíssimas pessoas já leram mais de cinco livros presentes na lista. Para participar do desafio, basta contabilizar e nos contar quantos destes você já leu.

1 — A Arte de Amar, de Erich Fromm

2 — A Balada do Café Triste, de Carson McCullers

3 — A Bondade Nada Tem a Ver com Isso, de Mae West

4 — A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas

5 — A Filosofia de Schopenhauer, de Irwin Edman

6 — A Filosofia de Spinoza, de Joseph Ratner

7 — A Gaivota, de Anton Tchekhov

8 — A Inocência e o Pecado, de Graham Greene

9 — A Lei, de Roger Vailland

10 — A Queda, de Albert Camus

11 — A Sétima Cruz, de Anna Seghers

12 — A Última Tentação de Cristo, de Níkos Kazantzákis

13 — Adeus às Armas, de Ernest Hemingway

14 — Advogado do Diabo, de Morris L. West

15 — Alegria de Cozinhar, de Irma S. Rombauer e Marion Rombauer

16 — As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain

17 — Balthazar, de Lawrence Durrell

18 — Boêmios Errantes, de John Steinbeck

19 — Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke

20 — Correspondente de Guerra, de John Steinbeck

21 — Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski

22 — Da Rússia, Com Amor, de Ian Fleming

23 — Deitada na Escuridão, de William Styron

24 — Diário de um Homem Supérfluo, de Ivan Turguêniev

25 — Dublinenses, de James Joyce

26 — E as Chuvas Chegaram, de Louis Bromfield

27 — Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust

28 — Em Roma na Primavera, de Tennessee Williams

29 — Ensaios, de Thomas Mann

30 — Esta Terra é Minha, de Woody Guthrie

31 — Filhos e Amantes, de D.H. Lawrence

32 — Gargântua e Pantagruel, de François Rabelais

33 — Gente Independente, de Halldor Laxness

34 — Havaí, de James A. Michener

35 — Heróis de Barro, de Glendon Swarthout

36 — Irmã Carrie, de Theodore Dreiser

37 — Jesus, de Khalil Gibran

38 — Justine, de Lawrence Durrell

39 — Londres, de Jacques Boussard

40 — Longa Jornada Noite Adentro, de Eugene O’Neill

41 — Lugares Etruscos, de D.H. Lawrence

42 — Madame Bovary, de Gustave Flaubert

43 — Malcolm, de James Purdy

44 — Medea, de Jeffers Robinson

45 — Memórias de um Caçador, de Ivan Turguêniev

46 — Metafísica, de Aristóteles

47 — Minha Antônia, de Willa Cather

48 — Mitologia, de Edith Hamilton

49 — Moisés e o Monoteísmo, de Sigmund Freud

50 — Morte em Veneza, de Thomas Mann

51 — Mulher Pobre, de Leon Bloy

52 — Nana, de Emile Zola

53 — Napoleão, de Emil Ludwig

54 — Noite, de Francis Pollini

55 — Novelas Curtas, de Colette

56 — O Agente Secreto, de Joseph Conrad

57 — O Amante da Guerra, de John Hersey

58 — O Assistente, de Bernard Malamud

59 — O Barril Mágico, de Bernard Malamud

60 — O Fio da Navalha, de W. Somerset Maugham

61 — O Galpão do Jardim, de Graham Greene

62 — O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald

63 — O Guia, de R. K. Narayan

64 — O Homem Invisível, de Ralph Ellison

65 — O Homem Revoltado, de Albert Camus

66 — O Menino Perdido, de Thomas Wolfe

67 — O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry

68 — O Profeta, de Khalil Gibran

69 — O Sol Também se Levanta, de Ernest Hemingway

70 — O Som e a Fúria, de William Faulkner

71 — O Trem e a Cidade, de Thomas Wolfe

72 — O Vermelho e o Negro, de Stendhal

73 — Obras Selecionadas, de Alexander Pope

74 — On The Road, de Jack Kerouac

75 — Paris Vive à Noite, de Harold Flender

76 — Pensamento Político e Últimas Conclusões, de Albert Einstein

77 — Poemas e Contos de Fadas, de Oscar Wilde

78 — Poemas Selecionados, de D. H. Lawrence

79 — Poemas Selecionados, de Emily Dickinson

80 — Poemas Selecionados, de Rainer Maria Rilke

81 — Poemas Selecionados, de W. B. Yeats

82 — Que o Fogo Consuma Esta Casa, de William Styron

83 — Recordações da Casa dos Mortos, de Fiódor Dostoiévski

84 — Renoir, de Albert Skira

85 — Retrato do Artista Quando Jovem Cão, de Dylan Thomas

86 — Servidão Humana, de W. Somerset Maugham

87 — Smoke, de Ivan Turguêniev

88 — Sobre a Natureza das Coisas, de Lucrécio

89 — Sonetos, de William Shakespeare

90 — Spartacus, de Howard Fast

91 — Suave é a Noite, de F. Scott Fitzgerald

92 — Ulysses, de James Joyce

93 — Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams

94 — Um Ciclone na Jamaica, de Richard Hughes

95 — Um Poeta em Nova York, de Federico García Lorca

96 — Uma Tragédia Americana, de Theodore Dreiser

97 — Verdes Moradas, de Green Mansions

98 — Wake Up, Stupid, de Mark Harris

99 — Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson

100 — Wordsworth, de Richard Wilbur