15 filmes premiados para ver na Netflix

Temporada de Caza (2017), Natalia Garagiola

Depois da morte de sua mãe, um adolescente com problemas de relacionamento é obrigado a morar com o pai, um caçador que vive nos bosques da Patagônia. Para tentar melhorar a educação do garoto, o pai decide forçá-lo a compreender e respeitar a natureza, e, com isso, as relações entre as pessoas.