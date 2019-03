Não engordei. A porta é que emagreceu: 15 lições do Ursinho Pooh

Criado pelo escritor inglês Alan Alexander Milne e publicado pela primeira vez em 1926, o Ursinho Pooh ou Ursinho Puff, como ficou conhecido no Brasil, é um dos personagens mais marcantes da infância em todo o mundo. Suas histórias foram traduzidas em mais de 100 países, incluindo uma adaptação em latim. O personagem é uma homenagem de A. A. Milne a seu filho, Christopher Robin Milne. O nome completo de Puff é Edward Puff Sanders. O personagem foi comprado em 1930 pelo produtor norte-americano Stephen Slesinger — o pai da indústria de licenciamento — que o transformou em um negócio milionário. Em 1961, a Disney comprou os direitos autorais sobre os personagens. A Revista Bula reuniu em uma lista 15 ensinamentos do mítico ursinho que mora com os seus amigos, Bisonho, Guru, Leitão, Can, Abel e Tigrão, no Bosque dos 100 Acres.

1 — Você é mais valente do que pensa. Mais forte do que parece. E mais inteligente do que acredita.

2 — Ervas daninhas também são flores, basta conhecê-las.

3 — Não engordei. A porta é que emagreceu.

4 — Mais cedo ou mais tarde, seu passado alcança você.

5 — Eu estava pensando em um pouquinho de nada um pouco maior.

6 — Os rios sabem disso: não há pressa. Vamos chegar lá algum dia.

7 — Se você viver 100 anos, eu quero viver 100 anos menos um dia, para nunca ter que viver nem um dia sem você.

8 — Você não pode ficar no seu canto apenas esperando que venham até você. Você tem que ir até eles algumas vezes.

9 — As coisas que me fazem diferente são as coisas que me fazem ser quem eu sou.

10 — Às vezes as menores coisas são as que ocupam mais espaço no coração.

11 — Um dia sem um amigo é como um favo sem uma gota de mel.

12 — Amar é abrir mão de algumas coisas para dar espaço para a felicidade de quem amamos.

13 — Parece ser um cedo muito tarde pra mim.

14 — Sentir raiva é punir-se pela estupidez dos outros.

15 — Ninguém pode ser triste quando se tem um balão!