10 ótimos filmes para ver na Netflix durante o Carnaval

À Beira Mar (2015), Angelina Jolie

Vanessa, uma ex-bailarina, e Roland, um escritor, estão juntos há 14 anos e vivem uma crise no casamento. Em viagem pela França, eles se hospedam em um resort luxuoso à beira-mar. A convivência durante a viagem faz com que as desavenças entre os dois se tornem mais aparentes. Mas, tudo muda quando um jovem casal se hospeda no quarto ao lado. Vanessa e Roland descobrem que a parede entre os dois quartos tem um buraco e começam a observar a rotina do outro casal.