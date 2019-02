O “clube das feias”: atrizes famosas que já foram rejeitadas em Hollywood

5 — Kate Winslet

Em 2016, Kate Winslet ganhou o prêmio BAFTA de “Melhor Atriz”, por sua atuação no filme “Steve Jobs”. Em seu discurso, ela disse: “Quando eu tinha 14 anos, um professor de interpretação me disse que eu poderia me dar bem se me contentasse apenas com papéis de meninas gordas”. No final, Kate mandou um recado para o professor: “Olha pra mim agora!”, disse segurando o troféu.