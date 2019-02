20 destinos brasileiros para viajar sozinha sem medo

Viajar sozinho é uma experiência libertadora, que todos deveriam viver ao menos uma vez na vida. Para uma mulher, viajar sozinha pode ser ainda mais desafiador, mas vale a pena. Nessa lista, a Revista Bula reuniu algumas cidades brasileiras ideais para mulheres que desejam explorar com tranquilidade. Os destinos são de diferentes regiões do país, do Nordeste ao Sul. Além disso, contemplam todos os gostos e perfis: cidades do interior e capitais; cidades modernas e tradicionais; litorâneas ou de montanhas. É sempre bom lembrar que, embora as cidades listadas sejam consideradas seguras, sozinha ou acompanhada é sempre importante ter atenção e tomar alguns cuidados básicos, como pesquisar bem sobre o destino, localizações e pontos turísticos. Se possível, garantir que o celular esteja conectado à internet para compartilhar o roteiro com pessoas de confiança.

Balneário Camboriú, Santa Catarina Localizado no litoral norte de Santa Catarina, Balneário Camboriú é uma das cidades mais procuradas do estado. Alguns de seus pontos turísticos mais conhecidos são o monumento de Cristo e o teleférico, que lembra o do Pão de Açúcar. Por causa deles, e das praias deslumbrantes, as comparações com a Cidade Maravilhosa são inevitáveis. A cidade catarinense, entretanto, é bem mais segura do que o Rio, especialmente para mulheres.

Blumenau, Santa Catarina Nacionalmente conhecida por preservar os traços da colonização alemã, Blumenau está entre as cidades mais pacíficas do Brasil. Os turistas que a visitam se encantam pela arquitetura dos casarões, ruas arborizadas e jardins bem cuidados. Nos restaurantes, é possível provar pratos tradicionalmente alemães e a cidade também é um ótimo destino para mulheres que não dispensam uma boa cerveja: por lá, há muitas opções de cervejarias artesanais.

Bonito, Mato Grosso do Sul Na região centro-oeste do país, Bonito é uma das melhores opções para mulheres que planejam viagens solo. Bastante procurada por turistas de diferentes perfis, é praticamente impossível não fazer amizades nos passeios pelas trilhas, grutas e cachoeiras, que geralmente são acompanhados por guias. A cidade, que tem pouco mais de 19 mil habitantes, possui um clima tranquilo, apesar da movimentação turística.

Brusque, Santa Catarina Colonizada por alemães no início do século 19, a pequena cidade de Brusque ainda conserva as tradições dos desbravadores em sua arquitetura, gastronomia e nas festividades. O prato típico é o marreco com repolho-roxo, que até ganhou uma homenagem: a Fenarreco, maior festa local, que ocorre em outubro. Além disso, Brusque é uma das cidades mais seguras do Brasil e possui um amplo parque têxtil, ideal para quem deseja comprar roupas.

Cabo Frio, Rio de Janeiro Localizado na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, Cabo Frio é amplamente procurada por turistas, especialmente em função de suas praias de águas cristalinas e areia branca. Alguns dos pontos mais famosos são a Praia das Conchas, que, como o próprio nome diz, é cheia de conchas de diferentes formatos; e o Parque das Dunas, que como também indica o nome possui dunas de areia fina que impressionam. É comum encontrar viajantes solos e famílias com crianças por lá.

Cajueiro da Praia, Piauí Cajueiro da Praia fica localizado na zona litorânea do Piauí, distante 400 km da capital do estado, Teresina. Na zona rural do município, se encontra o cenário paradisíaco da praia de Barra Grande. Ainda pouco explorado pelos brasileiros, o local é ideal para quem procura belas paisagens, tranquilidade e bons preços. A região é repleta de pousadas com estilo rústico, mas aconchegante. Além disso, não faltam bons restaurantes especializados em frutos do mar.

Cambará do Sul, Rio Grande do Sul Cambará do Sul possui o maior conjunto de cânions da América do Sul. O destino ideal para uma aventura solo. Há várias opções de roteiros para explorar as cadeias de montanhas locais e suas formações surpreendentes. Para quem viaja sozinha, as opções mais indicadas são os passeios em grupo organizados por agências de viagens, pela facilidade do transporte e maior segurança ao explorar os cânions, o que exige um pouco de fôlego.

Campos do Jordão, São Paulo Com clima bastante agradável, Campos do Jordão é um dos destinos preferidos daqueles que buscam fugir do calor. Batizada de “Suíça Brasileira”, a cidade atrai muitos turistas devido ao charme da sua arquitetura europeia, bosques coloridos e alta gastronomia. Em julho, o município realiza o famoso “Festival de Inverno”, com diversos concertos de música erudita, geralmente gratuitos. Em termos de segurança, Campos do Jordão é uma das cidades mais pacíficas do país.

Curitiba, Paraná Curitiba está entre as capitais mais seguras do Brasil, mas é preciso ter um pouco de cuidado nas proximidades dos pontos turísticos, especialmente com pequenos furtos. Visitar o Jardim Botânico e o Parque Tanguá, cartões-postais da cidade, é indispensável. Há ainda o centro histórico, Museu Oscar Niemeyer e o passeio de trem até Morretes e Antonina. Durante a noite, vale a pena explorar a culinária local com uma boa cerveja artesanal para acompanhar.

Fernando de Noronha, Pernambuco Fernando de Noronha é uma ilha bastante tranquila, ideal para as viajantes que buscam sossego e contato com a natureza. Além das praias paradisíacas de águas cristalinas e de temperatura agradável, a cidade está entre as 100 do país com os melhores índices de desenvolvimento humano. O que a torna bastante segura também para visitantes. Há várias opções de mergulho, passeio de barco e trilhas. A gastronomia também merece destaque.

Florianópolis, Santa Catarina A capital catarinense, também conhecida como Ilha da Magia, possui dezenas de praias, o que a torna um dos destinos brasileiros mais desejados durante os períodos quentes do ano. Há opções para todos os gostos: praias tranquilas para relaxar e contemplar a natureza; praias badaladas, que concentram principalmente público jovem; e praias ideais para a prática de esportes aquáticos como o surf e windsurf.

Garibaldi, Rio Grande do Sul Localizada na Serra Gaúcha, Garibaldi é considerada a Capital Brasileira do Espumante e está entre os locais mais seguros do Rio Grande do Sul. A cidade oferece a Rota dos Espumantes e também faz parte do Vale dos Vinhedos, sendo a visitação às vinícolas a principal atração da cidade. Mas Garibaldi também tem uma ótima gastronomia e muitas construções históricas preservadas, com influência dos colonizadores europeus.

Ipojuca, Pernambuco Ipojuca é uma pequena cidade pertencente à região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco. Apesar de possuir menos de 100 mil habitantes, o local se destaca pelo turismo intenso, impulsionado pelas praias da cidade, que são internacionalmente reconhecidas, como: Porto de Galinhas, Muro Alto, Maracaípe e Serrambí. Há opções de praias para os que buscam badalação e para os que preferem sossego. Além disso, Ipojuca possui uma boa infraestrutura de hotéis e pousadas

Holambra, São Paulo Conhecida como cidade das flores, Holambra recebe milhares de turistas todos os anos. No mês de outubro, ela abriga a Explofora, maior exposição de flores da América Latina. Além disso, também chama a atenção pela sua arquitetura única, que se assemelha com a holandesa, herança deixada pelos imigrantes do país que se estabeleceram no local. A cidade possui um dos melhores índices de segurança do Brasil, o que dá sensação maior de tranquilidade para os visitantes.

Mariana, Minas Gerais No leste do Brasil, Mariana é conhecida pela sua arquitetura barroca colonial. A cidade foi a primeira vila de Minas Gerais, a capital do estado e o município mais rico do ciclo do ouro. O centro turístico de Mariana tem toda a estrutura para receber turistas e não foi afetado pelo crime ambiental que ocorreu em 2015, quando uma barragem da mineradora Samarco se rompeu. Além de ser muito segura, Mariana possui passeios turísticos imperdíveis.

Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul Em meio à vegetação exuberante, Nova Petrópolis se destaca pelas suas belas paisagens e herança europeia deixada na gastronomia e arquitetura da cidade. O município é conhecido como “O Jardim da Serra Gaúcha”, por ser o mais florido da região, além de contar com pontos turísticos naturais, como o Labirinto Verde e a Cascata Johann Grings. Os visitantes não podem deixar de experimentar as refeições coloniais servidas nas típicas casinhas de madeira, um dos programas mais gostosos da cidade.

Ouro Preto, Minas Gerais A charmosa cidade no interior de Minas Gerais preserva muito da arquitetura e história do período colonial. Não à toa recebeu o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, em 1980. Por lá, é possível conhecer de perto a obra-prima de Alejadinho na Igreja São Francisco. Outras dezenas de igrejas em estilo barroco também fazem a visita valer a pena. Há ainda os casarões históricos, os pores do sol vistos de mirantes e os pratos típicos imperdíveis.

Petrópolis, Rio de Janeiro Poucas cidades possuem uma herança do Brasil Império tão rica quanto Petrópolis. Os casarões e palácios da época mantêm o ar aristocrático da cidade, que ainda preserva seu plano urbano original de 1845. Entre os pontos turísticos mais visitados, destacam-se o Museu Imperial, o Palácio de Cristal, e a Casa da Princesa Isabel. Segundo o Atlas da Violência de 2018, Petrópolis é a cidade mais segura do Rio de Janeiro. Ou seja, um ótimo lugar para se conhecer sozinha.

São Paulo, São Paulo Como toda metrópole, São Paulo apresenta problemas em relação à segurança da população. No entanto, por ser o centro financeiro e corporativo do país, é mundialmente conhecida e atrai muitos visitantes. Conhecida como a cidade que nunca dorme, possui museus, galerias, parques e excelentes restaurantes e bares, que atendem tranquilamente visitantes de todo e qualquer perfil. Adotando-se alguns cuidados, ela pode ser um excelente destino para viajantes solo.