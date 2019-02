Os melhores filmes e séries da Netflix em 2019, até agora

Boneca Russa, Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland

Em seu aniversário de 36 anos, Nadia participa de uma festa organizada pelos amigos em Nova York. Ao sair do evento, ela é atropelada e morre. Pouco depois, Nadia acorda e percebe que voltou no tempo, instantes antes de morrer. Os acontecimentos começam a se repetir sem parar e ela entende que está presa no tempo. Reviver as mesmas cenas torna-se insuportável e Nádia faz de tudo para descobrir como se livrar dessa situação.