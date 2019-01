Filmes indicados ao Oscar para ver no Now

O Oscar é considerado a maior premiação do cinema, realizada todos os anos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. As produções indicadas ao prêmio de 2019 já foram reveladas e a cerimônia ocorre no dia 24 de fevereiro. Para ajudar aqueles que desejam conferir algumas das produções nomeadas, a Bula reuniu em uma lista oito filmes que foram indicados ao Oscar 2019 e estão disponíveis no NOW — serviço de vídeo e streaming gratuito para assinantes da NET. Todos podem ser assistidos no catálogo do NOW na televisão, no site ou no aplicativo. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível: Marc Forster Aos 40 anos, Christopher Robin já não tem mais a essência daquele garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado do Ursinho Pooh e seus amigos no Bosque dos Cem Acres. Agora, ele apenas se dedica ao trabalho e mal tem tempo de brincar com sua filhinha, Madeline. Tristes com a situação, o Ursinho Pooh e sua turma viajam a Londres para ajudar Robin a redescobrir a alegria da vida. O longa concorre ao Oscar 2019 na categoria de “Melhores Efeitos Visuais”.

Ilha dos Cachorros, Wes Anderson O filme conta a história de Atari, um garoto japonês de 12 anos. Ele vive na cidade de Megasaki, governada pelo corrupto Kobayashi, o prefeito. O político aprova uma nova lei, que proíbe os cachorros de morarem no local, e envia todos os animais para uma ilha vizinha repleta de lixo. Spots, o cachorro de Atari, também é levado da cidade, e o garoto convoca seus colegas, rouba um jato em miniatura e viaja à ilha para buscar seu amigo inseparável. O filme concorre ao Oscar 2019 nas categorias de “Melhor Filme de Animação” e “Melhor Trilha Sonora Original”.

Jogador Número 1, Steven Spielberg O filme é baseado na obra homônima escrita por Ernest Cline e se passa em num futuro distópico, em 2045. A terra foi assolada pela pobreza e Wade Watts, assim como o resto da humanidade, prefere a realidade virtual do jogo OASIS à vida real. Quando o criador do jogo, James Halliday, morre, os jogadores devem resolver um quebra-cabeça diabólico para conquistar a sua fortuna. Mas, para vencer, Watts terá que abandonar o mundo virtual e viver a vida de amor, convivência e realidade da qual ele sempre fugiu. O filme foi indicado à categoria de “Melhores Efeitos Visuais”.

Nasce Uma Estrela, Bradley Cooper Jackson Maine é um cantor country no auge da fama. Um dia, após um de seus shows, ele para em um bar, onde a jovem cantora Ally está se apresentando. Jackson se encanta com talento de Ally e decide ajudá-la a alcançar o estrelato. Os dois iniciam um relacionamento amoroso e, enquanto a carreira de Ally está em ascensão, Jackson cai no esquecimento. Os momentos opostos vividos pelos dois acabam prejudicando a vida amorosa do casal. O filme concorre ao Oscar em oito categorias, incluindo “Melhor Filme”, “Melhor Ator” e “Melhor Atriz”.

No Interior do Alabama: A Vida em Hale County, RaMell Ross O documentário acompanha a trajetória de três jovens negros que vivem na comunidade de Hale County, zona rural do Alabama. Durante cinco anos, Latrenda, Quincy e Daniel mostram seus acontecimentos cotidianos, como a criação dos filhos, a conquista do primeiro emprego e a escolha de uma faculdade. Por meio deles, o diretor Ramell Ross mostra as dificuldades e os preconceitos que assombram até hoje o Sul dos Estados Unidos. O título concorre ao Oscar na categoria de “Melhor Documentário”.

Os Incríveis 2, Brad Bird No início da história, a família Pêra tenta esconder seus poderes para viver no anonimato. Mas, eles recebem a chance de voltar a proteger o mundo, e Helena, a mãe, é chamada para lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica. O Senhor Incrível, então, fica responsável pelas crianças e, além de ter que ajudá-los com o dever de casa e outros problemas pessoais, ele terá que aprender a lidar com o caçula da família, o bebê Zezé, que possui superpoderes e não consegue controlá-los. O longa concorre na categoria “Melhor Filme de Animação”.

Pantera Negra, Ryan Coogler Após a morte de seu pai, o príncipe T’challa precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo. Uma grande quantidade de Vibranium, metal pertencente a Wakanda, foi roubada no passado e T’challa vai atrás do ladrão, Ulysses Klaue. Para isso, ele conta com a ajuda de Okoye, chefe da guarda; sua irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino; e Nakia, a sua grande paixão. O filme foi indicado a seis categorias do Oscar, incluindo a de Melhor Filme.