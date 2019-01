Cinco documentários sobre vinhos para ver na Netflix

O catálogo de filmes da Netflix tem boas opções para todos, inclusive para os amantes de vinhos. A Revista Bula analisou o acervo do serviço de streaming e separou cinco documentários que, além de serem ótimas alternativas de entretenimento, ensinam lições valiosas acerca do plantio, colheita e produção de vinhos nas mais conceituadas regiões vinícolas do mundo. Entre eles, destacam-se “Um Ano em Champanhe” (2014), dirigido por David Kennard; e “Sour Grapes” (2016), de Reuben Atlas e Jerry Rothwell. Os documentários estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não obedecem a critérios classificatórios.

Sour Grapes (2016), Reuben Atlas e Jerry Rothwell O documentário aborda o colapso do mercado de leilões de vinhos finos e raros, que ocorreu quando o jovem Rudy Kurniawan fez amizade com poderosos dos Estados Unidos e vendeu milhões de dólares de vinhos falsos nas melhores casas de leilões do mundo, alegando que eram raros e valiosos. Kurniawan foi desmascarado por Laurent Ponsot, famoso produtor da Borgonha.

Decanted (2016), Nick Kovacic O documentário mostra os efeitos causados pela Lei Seca na indústria vinícola dos Estados Unidos e como o Napa Valley, na Califórnia, conseguiu se reerguer após o fim da lei. Atualmente, a região concentra empreendedores e vinicultores comprometidos com a criação de um legado que colocou a Califórnia novamente na rota dos bons vinhos contemporâneos.

SOMM: Dentro da Garrafa (2015), Jason Wise Nesse documentário, vinicultores e sommeliers mergulham nos mistérios do vinho, abordando sua história e os modos de fabricação e comercialização. Dividida em capítulos, a produção se inicia com uma breve explicação sobre o trabalho de um sommelier, depois passa pela história do vinho e apresenta a rotina dos produtores. Por fim, o espectador conhece a história do audacioso Robert Mondavi, um dos principais operadores de vinhedos dos Estados Unidos.

Um Ano em Champagne (2014), David Kennard Martine Saunir, uma negociante de vinhos, mostra ao espectador o processo de produção de vinhos exclusivos na famosa região de Champanhe, na França. O documentário acompanha as etapas ao longo das quatro estações do ano e apresenta depoimentos de pessoas envolvidas na fabricação dos espumantes, dos grandes empresários aos pequenos produtores.