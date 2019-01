As maiores bilheterias do cinema em cada ano, desde 1998

1998 — Armagedon, Michael Bay

Um asteroide ameaça colidir com a Terra e extinguir todas as formas de vida do planeta. Para impedir a tragédia, a única solução é colocar uma bomba nuclear no interior do asteroide. O escolhido para realizar essa missão é Harry, o mais famoso perfurador de petróleo do mundo. O filme arrecadou 553,7 milhões de dólares.