Desde 2015, a Netflix tem investido bilhões para ser vista como uma produtora de filmes relevante. O primeiro filme lançado pelo serviço de streaming foi “Beasts of No Nation”, um drama africano dirigido por Cary Joji Fukunaga, que foi elogiado pela crítica e conquistou prêmios importantes. Desde então, a Netlix já lançou centenas de filmes: alguns conseguiram o prestígio do longa inaugural, outros não foram tão longe. A Revista Bula reuniu os 202 filmes originais Netflix em uma lista, classificados do pior ao melhor. O ranking original foi elaborado pelo crítico de cinema Charles Bramesco e publicado no site da revista “Vulture”. Os documentários não entraram na lista.

202 — Zerando a Vida (2016), Steven Brill 201 — Perda Total (2018), Kyle Newacheck 200 — Dívida Perigosa (2017), Martin Zandvliet 199 — Fica Comigo (2017), Brent Bonacorso 198 — A História Real de um Assassino Falso (2016), Jeff Wadlow 197 — A Barraca do Beijo (2018), Vince Marcello 196 — The Ridiculous 6 (2015), Frank Coraci 195 — Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eleonore Purriat 194 — O Príncipe do Natal: O Casamento Real (2018), John Schultz 193 — Mudo (2018), Duncan Jones 192 — Amizades Improváveis (2016), Rob Burnett 191 — Quando nos Conhecemos (2018), Ari Sandel 190 — O Feitiço de Natal (2018), Bradley Walsh 189 — Pai do Ano (2018), Tyler Spindel 188 — O Príncipe do Natal (2017), Alex Zamm 187 — A Babá (2017), McG 186 — Quem Tem Carma Nunca Alcança (2017), Nikhil Bhat 185 — Blockbuster (2017), July Hygreck 184 — Bright (2017), David Ayer 183 — iBOY (2017), Adam Randall 182 — The After Party (2018), Ian Edelman 181 — TAU (2018), Federico D’Alessandro 180 — Sandy Wexler (2017), Steve Brill 179 — Tribu Urbana Dance (2018), Fernando Colomo 178 — #realityhigh (2017), Fernando Lebrija 177 — The Cloverfield Paradox (2018), Julius Onah 176 — Death Note (2017), Adam Wingard 175 — Lá Vêm Os Pais (2018), Robert Smigel 174 — Feliz Aniversário de Casamento (2018), Jared Stern 173 — Extinção (2018), Bem Young 172 — Special Correspondents (2016), Ricky Gervais 171 — A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos (2017), Tommy O’Haver 170 — Cartão de Natal (2017), Ernie Barbarash 169 — David Brent: A Vida na Estrada (2018), Ricky Gervais 168 — O Caderno de Sara (2018), Norberto López Amado 167 — Sierra Burgess é Uma Loser (2018), Ian Samuels 166 — Pato Pato Ganso (2018), Chris Jenkins 165 — XOXO: A Vida é Uma Festa ( 2016), Christopher Louie 164 — Paradox (2016), Michael Hurst 163 — Próxima Parada: Apocalipse (2018), David. M. Rosenthal 162 — Nu (2017), Michael Tiddes 161 — Gostos e Cores (2017), Myriam Aziza 160 — A Princesa e a Plebeia (2018), Michael Rohl 159 — Órbita 9 (2017), Hatem Khraiche 158 — Bird Box (2018), Susanne Bier 157 — Duda e os Gnomos (2017), Peter Lepeniotis 156 — Contando os Segundos (2016), Priyadarshan 155 — Castelo de Areia (2017), Fernando Coimbra 154 — Natal 5 Estrelas (2018), Marco Risi 153 — Onde Está Segunda? (2017), Tommy Wirkola 152 — O Terceiro Olho (2018), Rocky Soraya 151 — O Casamento de Ali (2018), Jeffrey Walker 150 — Perfeita Para Você (2018), Stephanie Laing 149 — A Escalada (2017), Ludovic Bernard 148 — Boneca Maldita (2018), Rocky Soraya 147 — Clinical (2017), Alistair Legrand 146 — Anon (Andrew Niccol) 145 — Mercy (2016), Chris Sparling 144 — Cam (2018), Isa Mazzei 143 — Iris (2016), Jalil Lespert 142 — Shimmer Lake (2017), Oren Uziel 141 — Spectral (2016) 140 — Insana (2017), Gerard Barrett 139 — Doce Argumento (2018), Bem Shelton 138 — Missão: Moedas (2017), Emily Hagins 137 — O Mínimo Para Viver (2017), Marti Noxon 136 — O autor (2017), Manuel Martin Cuenca 135 — Fé de Etarras (2017), Borja Cobeaga 134 — Farol das Orcas (2016), Gerardo Olivares 133 — Batalhas (2018), Katarina Launing 132 — O Banqueiro da Resistência (2018), Joram Lursen 131 — Caninos Brancos (2018), Alexandre Espigares 130 — Desaparecida (2018), Alejandro Montiel 129 — Kodachrome (2018), Mark Raso 128 — Malevolent (2018), Olaf de Fleur Johannesson 127 — Siga Pela 10 (2017), Chester Tam 126 — Vende-se Esta Casa (2018), Matt Angel e Suzanne Coote 125 — Quando os Anjos Dormem (2018), Gonzalo Bendala 124 — Handsome: Um Filme de Mistério Netflix (2017), Jeff Garlin 123 — Saara (2017), Pierre Coré 122 — Pequeno Demônio (2017), Eli Craig 121 — Sonhos Lúcidos (2017), Kim Joon-sung 120 — Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa Al-Mansour 119 — Slam (2017), Andrea Molaioli 118 — A Incrível Jessica James (2017), Jim Strouse 117 — Ibiza: Tudo Pelo DJ (2018), Alex Richanbach 116 — Sementes Podres (2018), Kheiron 115 — Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), Susan Johnson 114 — O Centenário que Saiu Sem Pagar a Conta e Sumiu (2016), Felix e Mans Herngren 113 — 22 de Julho (2018), Paul Greengrass 112 — Benji (2018), Brandon Camp 111 — Rebirth (2016), Karl Mueller 110 — Noite de Lobos (2018), Jeremy Saulnier 109 — Natal em El Camino (2017), David E. Talbert 108 — No Ritmo da Sedução (2018), Tinge Krishnan 107 — Código de Silêncio (2017), Gerard McMurray 106 — Brahman Naman (2016), Qaushiq Mukherjee 105 — O Chefe (2018), Sergio Barrejón 104 — Legítimo Rei (2018), David Mackenzie 103 — A Caminho da Fé (2018), Joshua Marston 102 — O Matador (2017), Marcelo Galvão 101 — O Aviso (2018), Daniel Calparsoro 100 — Perdoai as Nossas Dívidas (2018), Antonio Morabito 99 — Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016), Yuen Wo Ping 98 — Carga Bruta (2015), Julien Leclercq 97 — Minha Primeira Luta (2018), Olivia Newman 96 — Quatro Histórias de Desejo (2018), Zoya Aktar, Karan Johar e Dibakar Banerjee 95 — Sonhos Imperiais (2014), Malik Vitthal 94 — O Anjo de Mossad (2018), Ariel Vormen 93 — Jadotville (2016), Richie Smyth 92 — Errementari: O Ferreiro e O Diabo (2018), Paul Urkijo Alijo 91 — Tallulah (2016), Sian Heder 90 — O Ritual (2017), David Bruckner 89 — The Titan (2018), Lennart Ruff 88 — Pickpockets (2017), Peter Webber 87 — King: Uma História de Vingança (2017), Fabrice Du Welz 86 — Amador (2018), Ryan Koo 85 — Apostando Tudo (2017), Joe Swanberg 84 — Crônicas de Natal (2018), Clay Kaytis 83 — Na Própria Pele — O Caso Stefano Cucchi (2018), Alessio Cremonini 82 — Steel Rain (2018), Yang Woo-seok 81 — The Discovery (2017), Charlie McDowell 80 — Dumplin’ (2018), Anne Fletcher 79 — As Leis da Termodinâmica (2018), Mateo Gil 78 — Mindhorn (2017), Sean Foley 77 — Barry (2016), Vikram Gandhi 76 — 6 Balões (2018), Marja Lewis Ryan 75 — Nossas Noites (2017), Ritesh Batra 74 — Fortuna Maldita (2018), Timo Tjahjanto 73 — O Pacote (2018), Jake Szymanski 72 — Next Gen (2018), Kevin R. Adams e Joe Ksander 71 — Step Sisters (2017), Charles Stone III 70 — Calibre (2018), Matt Palmer 69 — ARQ (2016), Tony Elliot 68 — Alex Strangelove (2018), Craig Johnson 67 — A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata (2018), Mike Newell 66 — War Machine (2017), David Michôd 65 — Mogli — Entre Dois Mundos (2018), Andy Serkis 64 — FullMetal Alchemist (2017), Fumihiko Sori 63 — Amor por Metro Quadrado (2018), Anand Tiwari 62 — One Two Jaga (2018), Nam Ron 61 — Pequenos Delitos (2017), Evan Katz 60 — O Natal de Angela (2018), Damien O’Connor 59 — Dia da Namorada (2017), Michael Paul Stephenson 58 — 7 Ãnos (2016), Roger Gual 57 — Deidra e Laney Assaltam um Trem (2017), Sidney Freeland 56 — Roxanne Roxanne (2018), Michael Larnell 55 — Tal Pai, Tal Filha (2018), Lauren Miller Rogen 54 — O Rei da Polca (2018), Maya Forbes 53 — Illang: A Brigada Lobo (2018), Kim Jee-woon 52 — Maktub (2018), Oded Raz 51 — Rajma Chawal (2018), Leena Yadav 50 — Manhunt (2017), Andrew Sodroski, Jim Clemente e Tony Gittelson 49 — Dude — A Vida é Assim (2018), Olivia Milch 48 — Fútil e Inútil (2018), David Wain 47 — A Noite nos Persegue (2018), Timo Tjahjanto 46 — 1922 (2017), Zak Hilditch 45 — Minha Primeira Caçada (2018), Jody Hill 44 — A Noite de 12 anos (2018), Alvaro Brechner 43 — Gun City (2018), Dani de la Torre 42 — Gente de Bem (2018), Nicole Holofcener 41 — O Último Capítulo (2018), Osgood Perkins 40 — Blame! (2017) — Hiroyuki Seshita 39 — Pérolas no Mar (2018), Rene Liu e Joe Martin 38 — Wheelman (2017), Jeremy Rush 37 — Psychokinesis (2018), Yeon Sang-ho 36 — Mascots (2016), Christopher Guest 35 — Bleach (2018), Shinsuke Sato 34 — Tempo Compartilhado (2018), Sebastián Hofmann 33 — Layla M. (2016), Mijke de Jong 32 — Sob a Pele do Lobo (2018), Samu Fuentes 31 — Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017), Macon Blair 30 — Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan 29 — Cargo (2018), Yolanda Ramke e Ben Howling 28 — Tempestade de Areia (2016), Elite Zexer 27 — O Sono da Morte (2016), Mike Flanagan

26 — Mais Uma Página (2018), Kagiso Lediga 25 — Pee-wee’s Big Holiday (2016), John Lee 24 — Uma Viagem à Groelândia (2016), Sébastien Betbeder 23 — Dovlatov (2018), Aleksey German Jr. 22 — Beasts of No Nation (2015), Cary Joji Fukunaga 21 — O Pequeno Príncipe (2015), Mark Osborne 20 — A Mala e os Errantes (2017), Adam Leon 19 — O Vazio de Domingo (2017), Ramón Salazar

18 — Les Affamés (2017), Robin Aubert 17 — First They Killed My Father (2017), Angelina Jolie 16 — Mudbound (2017), Dee Rees 15 — Apóstolo (2018), Gareth Evans 14 — Corpo e Alma (2017), Ildikó Enyedi 13 — O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon 12 — The Kindergarten Teacher (2018), Sara Colangelo 11 — Divinas (2016), Houda Benyamina 10 — Shirkers — O Filme Roubado (2018), Sandi Tan 09 — O Mundo é Seu (2018), Romain Gavras 08 — Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe (2017), Noah Baumbach 07 — My Happy Family (2017), Nana Ekvtimishvili e Simon Gross 06 — Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher 05 — Mais uma Chance (2018), Tamara Jenkins 04 — A Balada de Buster Scruggs (2018), Ethan e Joel Cohen 03 — Okja (2017), Bong Joon Ho 02 — Roma (2018), Alfonso Cuarón 01 — O Outro Lado do Vento (2018), Orson Welles