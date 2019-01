10 filmes disponíveis na Netflix que são diamantes para o cérebro de crianças e adolescentes

Shiki Oriori: O Sabor da Juventude (2018), Haoling Li, Yoshitaka Takeuchi e Xiaoxing Yi

O filme conta três histórias nostálgicas que abordam a juventude e são interligadas pelo destino. Na primeira história, um menino se recorda do macarrão de arroz que comia todos os dias com a avó. A segunda trama gira em torno do relacionamento entre duas irmãs que trabalham com moda. E, por último, um jovem arquiteto encontra uma fita gravada há mais de dez anos pela sua primeira namorada.