50 brinquedos que só fazem sentido para quem cresceu nos anos 1980 e 90

1 — Mola Maluca

Coloridas e muito flexíveis, também eram usadas como pulseiras.

2 — Pega Vareta

Com várias varetas jogadas no chão, o desafio era puxar uma delas sem mexer as outras.

3 — Comandos em Ação

Miniaturas de personagens da Marvel que vinham com diversos acessórios, como armas e capacetes.

4 — Fofoletes

Bonecas tão pequenas que vinham em embalagens semelhantes a uma caixa de fósforo.

5 — Tamagotchi

Aparelho portátil que simulava um animal de estimação virtual. Caso não fosse bem cuidado, ele morria.

6 — Mini Game Tetris

Aparelho portátil com joguinhos eletrônicos que virou febre no início dos anos 1990.

7 — Imagem e Ação

O clássico jogo de desenho e adivinhação. Os únicos instrumentos que você tinha à disposição era um lápis e um papel, para desenhar, esboçar e rabiscar.

8 — Pogobol

Plataforma de disco que tinha uma bola em cima e outra por baixo. O desafio era pular, se equilibrando sobre o disco.

9 — Fofão

O boneco do famoso personagem Fofão.

10 — Baby

O boneco do personagem Baby, da Família Dinossauro.

11 — Moranguinho

Boneca da personagem Moranguinho, com cheiro característico de morango.

12 — Ferrorama Estrela

Brinquedo movido à pilha que simulava uma ferrovia.

13 — Meu Primeiro Gradiente

Gravador e karaokê portátil.

14 — Lango-Lango

Coleção de seis marionetes com cabeças de monstros.

15 — Atari 2600

Videogame com jogos de cartucho lançado no final dos anos 1970.

16 — Flores Dançantes

Flores de brinquedo que dançavam quando alguma música tocava.

17 — Cubo mágico

Quebra-cabeça tridimensional em formato de cubo. O desafio é deixar cada lado do cubo com a mesma cor.

18 — Game Boy

Aparelho portátil da Nintendo que rodava diferentes games bastando apenas trocar os cartuchos.

19 — Maquininha de Escrever Olivetti

Brinquedo de plástico que imitava uma máquina de escrever.

20 — Lousa Mágica

Depois de desenhar na lousa mágica, era possível apagar tudo arrastando um botão.

21 – Lú Patinadora

De capacete amarelo e roupa esportiva, ela saía patinando enquanto durassem as pilhas.

22 — Mini Garrafas Coca Cola

Brinde colecionável da Coca-Cola. Para ganhar cada unidade, eram necessárias seis tampinhas de um dos refrigerantes da marca.

23 — Aquaplay

O desafio era apertar rapidamente os botões, para que as argolas que flutuavam na água se encaixassem nas varetas.

24 — Caixa Registradora Estrela

Simulava um caixa de supermercado.

25 — Bonecos dos Power Rangers

Miniaturas dos personagens mais famosos da época.

26 — Ioiô da Coca-Cola

Brinde colecionável da Coca-Cola. Para ganhar, eram necessárias cinco tampinhas de refrigerante e mais alguns cruzeiros.

27 — Pirocóptero

Pirulito que vinha com uma pequena hélice. Girava-se o palito entre as mãos e, ao soltá-lo, ele voava.

28 — Detetive

O jogo de tabuleiro que simula uma mansão, com vários cômodos e vários objetos. O objetivo é descobrir qual dentre seis suspeitos estão envolvidos em um crime de assassinato.

29 — Vai-e-Vem

Brinquedo com uma bola entre duas cordas. A brincadeira é mover a bola de um lado para o outro.

30 — Bate-Bate

Um cordão de náilon e duas bolinhas. O desafio era fazer as bolinhas baterem uma na outra o mais rápido possível.

31 — Pense Bem

Brinquedo que imitava um computador. Com uma série de perguntas e repostas, o desafiante pressionava o botão relativo à alternativa correta e, no final da brincadeira, seus acertos e erros eram calculados.

32 — Genius

O brinquedo tem quatro cores. Elas se acendem em uma sequência e o jogador tem que decorá-las, para fazer igual depois.

33 — Cara a cara

O objetivo do jogo era, por meio de perguntas e raciocínio lógico, descobrir o personagem do seu adversário.

34 — Super Nintendo

O primeiro videogame com gráficos avançados lançado no Brasil.

35 — Menina Flor

Um vasinho de flor feito de pano que se transformava em boneca.

36 — Cai-não-cai

Os jogadores vão retirando as varetas uma de cada vez, tentando evitar que as bolinhas caiam no fundo do tubo.

37 — Boneca Susi

Boneca brasileira concorrente da Barbie.

38 – Tapa Certo

O objetivo do jogo é conseguir com uma vareta dar um tapa na figura redonda, após a figura quadrada ter sido apresentada aos jogadores.

39 — Barbie Hair

Acessórios para brincar de cabeleireiro com as madeixas da Barbie.

40 — Tazos

Pequenos discos colecionáveis que vinham dentro dos salgadinhos Elma Chips.

41 – Carrinhos Hot Wheels

Miniaturas de carros que fazem sucesso ainda nos dias de hoje.

42 — Playmobil

Bonecos e objetos com partes móveis que se integram, formando diversos cenários.

43 — Lego

Blocos de plástico que se encaixam, permitindo várias combinações.

44 — Jogo de Pescaria

Os peixinhos tinham um imã e as varas de pesca também. Ganhava quem pegasse mais peixes enquanto o brinquedo estava em movimento.

45 — Bonecos do He-Man Masters of the Universe

Réplicas dos personagens do desenho de televisão He-Man.

46 — Jogo da Vida

Jogo de tabuleiro no qual os participantes passam por diversas fases da vida. Ganha quem adquire mais bens durante o jogo.

47 — Boca Rica

Cada jogador, em sua vez, coloca fichas na boca do brinquedo. Durante uma das rodadas, a boca irá abrir. O jogador da vez fica com todas as fichas.

48 — Pula Pirata

A brincadeira é enfiar espadas em um barril, até que um pirata pule de lá.

49 – Supergame CCE

Console de videogame clone do Atari 2600, fabricado pela empresa brasileira CCE, em meados dos anos 1980.

50 — Kit Frit

Brinquedo que simulava a fritura de alimentos com água e um botijão de ar.