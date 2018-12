Os 10 melhores episódios do Monty Python Flying Circus para ver na Netflix

Episódio 9 — O lenhador

O programa começa com um musical em espanhol que conta a história da lhama (aquele bicho que cospe) enquanto todo mundo dança flamenco. Como se não fosse suficiente, é nesse episódio que tem a famosa música do lenhador com o coral da polícia montada canadense. “I’m a lumberjack and I’m ok/ I sleep all night and I work all day…”