50 coisas para fazer antes do 50: quantas delas você já fez?

No poema Seiscentos e Sessenta e Seis, o poeta Mario Quintana escreve: A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas: há tempo. Quando se vê, já é 6ª feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora, é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem — um dia — uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio seguia sempre, sempre em frente… E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. A Revista Bula, com ajuda dos leitores e colaboradores, reuniu em uma lista 50 coisas para se fazer antes dos 50 anos. A lista traz desde coisas triviais como segurar um recém-nascido no colo, morar sozinho ou construir um jardim até coisas presumidamente impossíveis como conhecer pessoalmente todos os amigos do Facebook ou desconectar-se totalmente do mundo virtual. Quantas delas você já fez?

1 — Escreva um livro, tenha um filho e plante uma árvore 2 — Conheça todos os seus amigos do Facebook pessoalmente 3 — Viaje sozinho e nade em mais de um oceano 4 — Leia um livro clássico que você fingiu ter lido (ou protelou) por anos 5 — Construa e cultive um jardim 6 — Case-se, pelo menos uma vez 7 — More sozinho, ainda que seja por um pequeno período 8 — Leia “As Aventuras de Huckleberry Finn”, do escritor norte-americano Mark Twain 9 — Escreva um diário e faça um testamento 10 — Aprenda a comer com o Hashi (pauzinhos japoneses) 11 — Assista ao filme “Splash: Uma Sereia em Minha Vida”, protagonizado por Tom Hanks e Daryl Hannah 12 — Percorra o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha 13 — Renove os votos de casamento e dê uma festa 14 — Se não for possível renovar os votos, componha uma separação amigável 15 — Realize uma fantasia sexual por mais engraçada, boba ou inusitada que pareça ser 16 — Beba uma cerveja Guinness em Dublin, na Irlanda 17 — Visite um terapeuta, mesmo que seja apenas uma vez 18 — Explore a ilha de Galápagos, no Equador 19 — Namore alguém que seja o seu oposto ou que esteja totalmente “errado” para você 20 — Segure no colo um recém-nascido 21 — Caminhe pela cidade de Nova York durante a madrugada 22 — Deixe o preconceito de lado e leia “Cinquenta Tons de Cinza”, de E.L James 23 — Faça uma ou mais tatuagens 24 — Visite um professor da sua infância 25 — Experimente um sorvete em Roma 26 — Convide uma paixão da infância para tomar um café, mas sem segundas intenções 27 — Faça sexo em uma praia 28 — Ande de gôndola em Veneza 29 — Vá para um aeroporto, escolha um voo aleatório disponível e embarque 30 — Caminhe pelo Salar do Uyuni, na Bolívia 31 — Pesquise e crie a árvore genealógica de sua família 32 — Maravilhe-se com a Sagrada Família, de Gaudí, na Espanha 33 — Desconecte totalmente do mundo virtual (incluindo celular) por pelo menos um mês 34 — Veja “Underground”, de Emir Kusturica 35 — Ajude a construir uma escola 36 — Mude a vida de alguém, ainda que seja por apenas 24 horas 37 — Cante uma música inteira em público 38 — Assista à missa na Catedral de Notre Dame, em Paris 39 — Enterre uma cápsula do tempo. Mas com tempo suficiente para abri-la 40 — Caminhe em um campo de girassóis 41 — Assista Amarcord, de Federico Fellini 42 — Seja voluntário em um hospital infantil 43 — Veja ou reveja “Paris, Texas”, de Wim Wenders 44 — Aprenda a patinar no gelo 45 — Organize uma festa para um desafeto 46 — Viaje a um país menos desenvolvido que o seu 47 — Nade sem roupa com outras pessoas 48 — Diga aos seus pais o quanto você os ama 49 — Publique um livro de poemas 50 — Aprenda a jogar xadrez