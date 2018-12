99 coisas para fazer em 2019

A gente vem de um ano pesado e desgastante, e cansado de tudo o que a gente sofreu, torce para que o ano novo chegue logo, trazendo alguns ramalhetes de esperança. No entanto, para o bem de todos e felicidade geral da nação, o ano novo já apresenta seus primeiros raios no horizonte. E como todo ano novo, depois de passar pela depuração do espírito de Natal, tende a nos chegar até com a expectativa possibilidades que só um somatório de 364 dias novinhos em folha dão conta de nos proporcionar. Mas o, mesmo marasmo, o mesmo bochorno, a mesma falta de perspectivas tende a se repetir, caso a gente não tome algumas providências. Ressalte-se que tais providências nada têm de extraordinário, mas são providencias e de resultados efetivos. Para que o novo ano seja mais leve e producente, vão aí abaixo 99 providências para lhe ajudar a atravessar o trecho.

1 — colocar esta lista em ordem; 2 — fazer um checkup; 3 — fazer um exame de consciência; 4 — deixar o script alheio e viver o seu próprio; 5 — recompor a ternura com o cônjuge; 6 — se não for possível, compor uma separação amigável; 7 — clarear os dentes; 8 — clarear as vistas; 9 — retirar as manchas da pele; 10 — retirar (ou assumir) as manchas da personalidade; 11 — retirar os caroços do corpo (exceto os essenciais); 12 — indignar-se com a injustiça difusa; 13 — combater as injustiças objetivas; 14 — ver o eclipse solar; 15 — retirar suas ideias do eclipse; 16 — deixar de querer ser bom, segundo a concepção do guru 17 — mandar o guru praquele lugar; 18 — dizer não e sim com a mesma naturalidade; 19 — cortar os punhos de alguma rede social; 20 — redescobrir a força existencial do abraço; 21 — rasgar dinheiro (uma cédula de pequeno valor) só pra exercitar o menosprezo; 22 — duvidar da sua loucura; 23 — salvar-se dos escombros das necessidades impostas; 24 — viver a sua vida com dignidade com 50% a menos de lixo; 25 — salvar o planeta na cota-parte que lhe cabe; 26 — brincar com o filho sem fazer dele um bibelô; 27 — repreender o filho com a mesma naturalidade com que o estimula; 28 — tomar um porre; 29 — não fazer do porre uma rotina; 30 — não querer tirar lições do porre; 31 — deixar o orgulho de ser imbecil; 32 — deixar a ilusão de que um dia (sob determinadas condições) será feliz; 33 — ser feliz aqui e agora; 34 — apagar uma luz e poupar o planeta; 35 — acender uma ideia; 36 — limpar a área; 37 — não jogar lixo na via pública; 38 — lembrar que daqui a 100 anos ninguém saberá que você existiu um dia; 39 — mas é neste planeta que seus descendentes hão de viver; 40 — levar o filho a escola; 41 — participar da vida da escola; 42 — ver os defeitos do ídolo; 43 — refutar as convicções herdadas; 44 — desconfiar das convicções adquiridas; 45 — ser crente de alguma descrença; 46 — organizar o seu dia; 47 — tirar tempo pra você mesmo; 48 — entusiasmar-se com seus projetos; 49 — abandonar os projetos inviáveis ou inconvenientes; 50 — ver o sol nascer numa outra paisagem; 51 — redescobrir a paisagem do seu quarto; 52 — descobrir os encantamentos da vida; 53 — repensar as utilidades da morte; 54 — adquirir um túmulo; 55 — escrever um testamento (ainda que sem bens); 56 — rever seu conceito de poesia; 57 — experimentar uma sensação nova; 58 — ler um livro sobre coisas que você não crê; 59 — fazer uma viagem a pé; 60 — ver a paisagem a bordo de um balão; 61 — saltar de paraquedas; 62 — atualizar seus conhecimentos de ortografia; 63 — estudar um idioma indígena; 64 — sair na chuva sem capa só pelo prazer de se molhar; 64 — pelo menos uma vez, ter orgulho de ser mané; 65 — rir de si mesmo com o mesmo sem pudor que ri dos outros; 66 — não se deixar vendar pelo politicamente correto; 67 — ser ético nas mínimas coisas para sê-lo também nas grandes; 68 — viver no limite de seus dias e de suas posses; 69 — abandonar a superstição de que quem tem muito dinheiro tem muita felicidade; 70 — deixar de pensar que dinheiro não é importante; 71 — poupar um percentual de seus ganhos; 72 — deixar de pagar juros; 73 — não comprar a prestações; 74 — comprar a prestações se sua lucidez assim o determinar; 75 — não ser feliz só porque estão dizendo que é chique; 76 — não abandonar um gosto só porque agora é brega; 77 — ser feliz de fato; 78 — viver a doença buscando serenamente a saúde; 79 — viver a saúde prevenindo (sem hipocondria) as doenças; 80 — ouvir música por prazer (não por imposição) 81 — sair pra dançar; 82 — dançar sem sair; 83 — ter cuidado pra não dançar; 84 — vender o segundo carro; 85 — comprar o primeiro carro; 86 — negociar sem dinheiro; 87 — escrever um poema; 88 — rasgar o poema que escreveu; 89 — visitar um velho amigo; 90 — romper uma velha amizade; 91 — salvar uma vida; 92 — doar sangue praquele seu projeto que é sua razão de viver; 92 — correr do perigo; 93 — enfrentar o perigo; 94 — morrer lutando; 95 — deixar alguém fazer alguma coisa por você; 96 — pedir benção da mãe; 97 — almoçar com a mãe com satisfação genuína; 98 — chegar na hora marcada; 99 — parar de ler listas para ler coisas mais consistentes.