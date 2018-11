40 coisas que só fazem sentido para quem cresceu nos anos 1980

Para os economistas, os anos 1980 foi a década perdida da América Latina. Para os saudosistas, foi a melhor época da história desde que o mundo é mundo. O fato concreto é que os anos 80 foi um período seminal do século 20, com grandes transformações políticas e sociais. No Brasil, os anos 1980 foram marcados pelo início do processo de redemocratização culminando com a eleição de Tancredo Neves à Presidência da República, aprovação e promulgação da nova Constituição e uma profunda crise econômica, que duraria até o início da década de 1990. No mundo, Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados Unidos, caiu o Muro de Berlin, o vírus da aids foi identificado pela primeira vez e nomes como Michael Jackson e Madonna despontaram no cenário mundial mudando os rumos do mercado da música. A década de 1980 também marcou o fim da idade industrial e foi o início da idade da informação. Para relembrar os anos incríveis ou década perdida — como queiram —, a Bula reuniu em uma lista coisas que só fazem sentido para quem cresceu nos anos 1980.

1 — Ter um videogame Atari ou Master System 2 — Achar o Menudo a maior banda da galáxia 3 — Comprar dezenas de fichas telefônicas porque o crédito durava apenas três minutos 4 — Sofrer com os meninos de “A Caverna do Dragão” que nunca conseguiam voltar para casa 5 — Acompanhar em tempo real Michael Jackson ficando branco 6 — Colecionar minigarrafas da Coca-Cola 7 — Assistir “Esquadrão Relâmpago Changeman” e “Jaspion”, na extinta TV Manchete 8 — Ter uma bicicleta Morareta 9 — Aprender a dirigir em um Fiat 147 ou Corcel 2 10 — Gravar uma fita cassete para presentear alguém 11 — Ter um Walkman Sony 12 — Assistir no cinema os clássicos “Curtindo a Vida Adoidado” e “A Garota de Rosa Shocking” 13 — Aguardar ansiosamente o domingo para assistir “Os Trapalhões”, na Rede Globo 14 — Discutir quem era melhor: Xuxa ou Mara Maravilha 15 — Assistir a um show dos grupos Trem da Alegria e Balão Mágico 16 — Ter um Aquaplay, da Estrela 17 — Jogar Enduro e River Raid 18 — Se emocionar ouvindo Prince cantando “Purple Rain” 19 — Acompanhar pelo noticiário a queda do Muro de Berlim 20 — Ter um caderno de perguntas e respostas 21 — Procurar telefones e serviços nas Páginas Amarelas (lista telefônica) 22 — Ver pela TV o choro do urso Misha no encerramento das Olimpíadas de Moscou 23 — Sofrer com o agente secreto MacGyver na série de TV “Profissão Perigo” 24 — Ter um videocassete em casa 25 — Assistir “Amor Estranho Amor”, o filme proibido de Xuxa Meneghel 26 — Tomar uma multa da locadora de filmes por devolver a fita de vídeo sem rebobinar 27 — Achar “Sweet Child o’ Mine”, do Guns N’ Roses, a melhor música de todos os tempos 28 — Ter um computador 286 Intel (ou de qualquer outra marca) 29 — Chorar no cinema depois de assistir “Amor Sem Fim”, de Franco Zeffirelli 30 — Ter usado três moedas diferentes: Cruzeiro, Cruzado e Cruzado Novo 31 — Assistir ao Programa do Bozo, no SBT 32 — Achar Sérgio Mallandro engraçado 33 — Ser apaixonado(a) pela cantora Simony 34 — Usar e abusar das ombreiras e babados 35 — Assistir ao Topo Gigio, na Rede Bandeirantes 36 — Colocar polainas para ir à aula de ginástica 37 — Fazer um corte de cabelo Mullet à la Chitãozinho e Xororó 38 — Andar sem cinto de segurança ou cadeirinha, independentemente da idade 39 —Ter um relógio Champion de trocar pulseira 40 — Ver o Flamengo campeão de algum título importante