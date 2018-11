Desafio 100 coisas para fazer no Brasil antes de morrer: você fez no máximo 6 desta lista de 100

1 — Subir o Monte Roraima, na tríplice fronteira

2 — Assistir Atlético e Cruzeiro no Mineirão

3 — Ouvir uma apresentação de Canto Gregoriano no Mosteiro de São Bento, em São Paulo

4 — Percorrer de barco pelo rio Amazonas os 1600 km de Manaus a Belém

5 — Flutuar nos fervedouros do Jalapão, no Tocantins

6 — Visitar uma lavoura de cacau e colher um fruto do pé

7 — Experimentar uma xícara de Café Jacu (que é colhido das fezes do pássaro)

8 — Estacionar o carro na Rua do Amendoim, em Belo Horizonte

9 — Percorrer de carro a estrada da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina

10 — Completar todo o percurso da Corrida de São Silvestre, em São Paulo

11 — Assistir a Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, em Goiás

12 — Conhecer a Ilha do Bananal, no Tocantins

13 — Visitar a fortaleza de São José de Macapá, a maior fortificação da América Latina, no Amapá

14 — Tomar uma batida no bar “O Cu do Padre”, em São Paulo

15 — Conhecer todos os Estados brasileiros

16 — Desfilar no carnaval do Rio de Janeiro

17 — Visitar uma tribo indígena em algum lugar da Amazônia

18 — Nadar nas águas do vilarejo de Alter do Chão, no Pará

19 — Comer inteiro o sanduíche de mortadela do Mercado Municipal de São Paulo

20 — Visitar Cordisburgo, em Minas Gerais, a cidade em que nasceu Guimarães Rosa

21 — Esperar discos voadores no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros

22 — Comer Pamonha com Pequi, em Goiânia

23 — Se embriagar (embriagar mesmo) com vinho Chapinha

24 — Visitar a maior árvore do mundo, o Cajueiro de Pirangi, no Rio Grande do Norte

25 — Passar uma tarde no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro

26 — Comer o autêntico Tacacá da região amazônica

27 — Visitar a Vila Céu do Mapiá, no Acre, e experimentar os efeitos da Ayahuasca

28 — Fazer uma selfie com a Nave do ET de Varginha ao fundo, em Minas Gerais

29 — Assistir ao espetáculo Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco

30 — Subir todos os degraus da Escadaria Selarón, no Rio de Janeiro

31 — Comer Bolo de Rolo com Guaraná Jesus ao mesmo tempo

32 — Visitar a “vila fantasma” de Fordlândia, em Aveiro, no Pará

33 — Passar o dia no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro

34 — Tomar um café no Museu do Café, em Santos

35 — Ver o encontro das águas entre os rios Negro e Solimões, em Manaus

36 — Participar de uma missa na Catedral de Brasília

37 — Tirar um cochilo na Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina

38 — Assistir a uma ópera no Teatro Amazonas, em Manaus

39 — Visitar as ruínas do Parque Estadual da Ilha Anchieta, em Ubatuba

40 — Conhecer a Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro

41— Encarar o mais radical toboágua do mundo, em Aquiraz, no Ceará

42 — Visitar o Santuário do Caraça e assistir ao jantar do Lobo-Guará, em Catas Altas, Minas Gerais

43 — Desafiar a pororoca em São Domingos do Capim, no Pará

44 — Caminhar ao lado de pegadas de dinossauros, no Vale dos Dinossauros, na Paraíba

45 — Navegar pelo Cânion do Xingó, em Sergipe

46 — Conhecer a Gruta do Lago Azul, em Bonito, no Mato Grosso do Sul

47 — Escalar o Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina

48 — Flutuar no Poço Azul, em Nova Redenção, na Bahia

49 — Visitar a centenária capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco

50 — Assistir Corinthians e Flamengo no Maracanã

51 — Pescar no Pantanal Mato-Grossense

52 — Andar de Bondinho às margens do rio Amazonas no Trapiche Eliezer Levy, em Macapá

53 — Morar na cidade mística de Alto Paraíso, em Goiás

54 — Fazer o Caminho da Fé até Aparecida do Norte, em São Paulo

55 — Andar de jangada, na costa brasileira

56 — Participar da Festa do Boi, em Parintins

57 — Ler o livro “Madona dos Páramos”, do escritor mato-grossense Ricardo Guilherme Dicke

58 — Subir no coqueiro para colher o próprio açaí

59 — Se deliciar com um prato de testículos de boi ao alho e óleo, em São Paulo

60 — Ir a São Joaquim em Santa Catarina, com a família, para ver a neve, a 10 graus negativos

61 — Se encantar com a maior exposição de flores do mundo, em Holambra, São Paulo

62 — Visitar uma comunidade quilombola

63 — Passear de maria fumaça por cidades históricas de Minas Gerais

64 — Atravessar o País de bicicleta

65 — Visitar o Stonehenge brasileiro, em Calçoene, no Amapá

66 — Ler o livro “A Lua vem da Ásia”, do escritor mineiro Campos de Carvalho

67 — Mergulhar no Abismo Anhumas, em Bonito, no Mato Grosso do Sul

68 — Descer as ladeiras de Olinda, no Carnaval, acompanhando os bonecos e ouvindo Alceu Valença

69 — Deixar o emprego que você passou por concurso, para tirar um ano sabático como mochileiro — viajando pelo Brasil

70 — Ler a obra completa (completa mesmo) de Guimarães Rosa

71 — Ir ao círio de Nazaré, a maior procissão católica do País, em Belém

72 — Estar no meio do mundo, pisando em dois hemisférios, Norte e Sul, ao mesmo tempo, no monumento Marco Zero em Macapá

73 — Trabalhar como voluntário em um orfanato ou asilo

74 — Ter uma vista panorâmica de São Paulo a partir do Edifício Itália

75 — Comer a “melhor pizza do mundo” na Dom Bosco, de Brasília

76 — Ler a obra completa (completa mesmo) de Clarice Lispector

77 — Visitar uma favela carioca

78 — Tomar um chopp no Bar Garota de Ipanema, no Rio de Janeiro

79 — Se emocionar vendo o músico Toquinho cantar ao vivo a música “Aquarela”

80 — Nadar no rio Araguaia, em Goiás

81 — Fazer um voo panorâmico sobre o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses

82 — Voar de asa delta

83 — Mergulhar em uma das lagoas da Barra dos Remédios, em Camocim, Ceará

84 — Ver o nascer do sol no Cruzeiro, em São Tomé das Letras, Minas Gerais

85 — Mergulhar na Cachoeira do Formiga, em Mateiros, no Tocantins

86 — Decorar o Hino Nacional

87 — Ver o pôr do sol na Serra do Moa, no Acre

88 — Percorrer as trilhas do Vale do Pati, na Chapada Diamantina

89 — Dançar forró na maior festa de São João do Mundo, em Campina Grande, na Paraíba

90 — Participar de uma roda de violão apreciando o pôr do sol na Praia do Jacaré, em João Pessoa

91 — Comer arroz com pequi em Goiás

92 — Tomar uma xícara do “melhor café do mundo” em “A Cafeteria”, na cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais

93 — Assistir a um show do cantor andarilho Ventania (Wilson da Silva)

94 — Nadar com golfinhos

95 — Saltar do maior bungee jump do Brasil, no Parque Gasper, em Bento Gonçalves

96 — Ver o nascer do sol no Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó

97 — Descer de tirolesa (a 250 metros do chão) o Morro da Aguada até a Praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú

98 — Mergulhar em Fernando de Noronha

99 — Visitar a Lagoa Encantada, que segundo a lenda seria o portal da Atlântida, na Serra do Roncador, no Mato Grosso

100 — Navegar pelo Rio Preguiças, no Maranhão