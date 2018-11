Depois de eleger os 100 melhores filmes americanos de todos os tempos, a BCC Culture resolveu realizar uma nova pesquisa. Desta vez, o objetivo foi descobrir quais os melhores filmes estrangeiros de todos os tempos. Foram consultados 209 críticos de cinema de 43 países. Os filmes indicados por eles foram tabelados, analisados e os mais votados reunidos em um ranking.

Ao todo, são 100 filmes, de 24 países e falados em 19 línguas. O destaque é para produções de língua francesa, que emplacou 27 filmes na lista. O melhor posicionado dentre eles é “A Regra do Jogo”, de Jean Renoir, na quinta colocação. Outras dos idiomas mais falados são: mandarim (12), italiano (11) e japonês (11). Há apenas um brasileiro na seleção: “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles.

Apesar de 45% dos críticos consultados serem mulheres, de acordo com a BBC, apenas quatro diretoras foram incluídas na lista. Outra estatística que chama a atenção é que aproximadamente 25% dos filmes são do leste asiático: 11 do Japão, seis da China, quatro de Taiwan, três de Hong Kong e um da Coreia do Sul. Alguns destaques são “Os Sete Samurais” (1954), de Akira Kurosawa; e “Era uma Vez em Tóquio” (1953), de Yasujirô Ozu.