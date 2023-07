55 coisas que só fazem sentido para quem cresceu nos anos 1990

1 — Responder cadernos de pergunta dos amigos.

2 — Escutar músicas do É o Tchan sem se atentar ao duplo sentido das letras.

3 — Recortar revistas para fazer colagens na capa de cadernos ou agendas.

4 — Assistir vídeos musicais na MTV.

5 — Achar Mamonas Assassinas a maior banda da história da música.

6 — Colecionar ursinhos de pelúcia da Parmalat.

7 — Rebobinar fitas VHS depois de assistir filmes no videocassete.

8 — Ligar para o melhor amigo ou amiga do telefone de casa e ficar horas conversando.

9 — Ter medo da chegada do ano 2000, quando seria o fim do mundo.

10 — Usar o computador para brincar no Paint, jogar Campo Minado ou Paciência.

11 — Esperar até de madrugada para poder usar a internet.

12 — Assistir Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura.

13 — Assoprar os cartuchos do videogame para eles funcionarem.

14 — Ir ao fliperama.

15 — Ter uma festa de aniversário com guaraná, bolo caseiro e balas de coco embrulhadas em papel colorido com franjas.

16 — Assinar uniformes escolares de colegas no fim do ano e ter o seu assinado também.

17 — Pintar o cabelo com papel crepom.

18 — Brincar com os amigos na rua de casa.

19 — Ter um Nintendinho.

20 — Usar os perfumes Thaty e Ma Chérie, do Boticário, ou o desodorante Axe.

21 — Fazer provas com cheiro de álcool na escola (copiadas no mimeógrafo).

22 — Ser fã dos Backstreet Boys, New Kids on the Block ou Spice Girls.

23 — Ouvir Raça Negra nas festas de família.

24 — Trocar mensagens secretas em bilhetes com os amigos.

25 — Reunir os amigos para brincar de Stop (Adedonha).

26 — Ir à locadora e ficar imaginando o que há na seção/sala adulta.

27 — Ficar feliz ao encontrar um filme novo na locadora, mas descobrir que ele já está alugado.

28 — Colecionar Tazos.

29 — Esquecer de alimentar o Tamagotchi e deixá-lo morrer.

30 — Fazer trabalhos em papel almaço com capa do WordArt.

31 — Saber se as fotos ficaram boas ou não só depois de revelar o filme.

32 — Deixar o telefone fora do gancho quando não queria ser incomodado.

33 — Rebobinar fitas k7 usando uma caneta.

34 — Fazer pesquisas na enciclopédia Barsa.

35 — Brigar para os irmãos desligarem o telefone e você poder usar a internet discada.

36 — Ler a coleção “Os Karas, de Pedro Bandeira (“A Droga da Obediência”, “Pântano de Sangue”, “Anjo da Morte”, “A Droga do Amor” e “Droga de Americana!”).

37 — Ter um minigame.

38 — Colecionar brindes da Coca-cola.

39 — Usar o lendário shampoo Neutrox.

40 — Usar Mercurocromo e Merthiolate para curar machucados.

41 — Ter um pôster ou outro objeto da dupla Sandy e Júnior.

42 — Ter medo do boneco fofão (que diziam ser amaldiçoado).

43 — Seguir o ritual ao comer chocolate Tortuguita: primeiro a cabeça, as patas, o rabo e só depois o resto do doce.

44 — Usar sandálias Melissinha e Rider originais.

45 — Colecionar cartões telefônicos ou papel de carta.

46 — Ler revistas da Turma da Mônica.

47 — Assistir “Esquadrão Relâmpago Changeman”, “Jaspion”, “Power Rangers” e “Xena, A Princesa Guerreira”.

48 — Assistir o quadro “Banheira do Gugu”, do programa “Domingo Legal”, com a família sem nenhum constrangimento.

49 — Ser bombardeado por anúncios de brinquedos e outros produtos para crianças entre os intervalos de programas infantis.

50 — Ter ou desejar muito um boneco do personagem Baby, da Família Dinossauro.

51 — Ter um Champion troca-pulseira

52 — Fazer listas de amigos no ICQ.

53 — Sonhar em ser um apresentador do Disney Club.

54 — Juntar dinheiro para comprar um Discman.

55 — Escrever recados para os amigos no Orkut.