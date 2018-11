Os melhores filmes que estreiam na Netflix em novembro

Uma série de filmes de diferentes gêneros são esperados na Netflix no mês de novembro. A Bula selecionou os melhores deles e os reuniu em uma lista. Um mês antes do natal, o serviço de streaming já está entrando em clima de festas de fim de ano e preparou várias estreias com a temática, como “Crônicas de Natal” (2018), de Clay Kaytis; “O Príncipe do Natal: O Casamento Real” (2018), de John Schultz; e “A Princesa e a Plebeia” (2018), de Mike Rohl. Para quem dispensa o espírito natalino, mas aprecia bons filmes, alguns destaques são os aclamados: “O Outro Lado do Vento” (2018), de Orson Welles; “Julieta” (2016), de Pedro Almodóvar; e “The Ballad of Buster Scruggs” (2018), de Ethan Coen e Joel Coen. Os filmes não estão organizados de acordo com critérios classificatórios.

A Princesa e a Plebeia (2018), Mike Rohl

Uma futura princesa e uma confeiteira de Chicago descobrem que são sósias. Após o choque da descoberta, elas decidem trocar de lugar durante o Natal. O que era apenas temporário pode resultar em consequências duradouras quando uma delas se apaixona por um homem. O problema é que ele não conhece a sua verdadeira história e nem sua verdadeira identidade.

Crônicas de Natal (2018), Clay Kaytis

Após flagrar o Papai Noel na véspera de Natal, os irmãos Kate e Teddy se escondem em seu trenó e acabam causando um acidente. Agora, eles vão ter que unir forças com o velhinho e seus elfos para salvar o Natal de milhões de crianças. O filme especial de natal é produzido por Chris Columbus, de “Esqueceram de Mim” e “Harry Potter”. A direção é de Clay Kaytis.

Lazzaro Felice (2018), Alice Rohrwacher

Lazzaro é um bondoso camponês, que todos consideram muito ingênuo. O destino do homem muda por completo quando ele recebe um pedido de Tancredi, um nobre de imaginação fértil, que pede ajuda a Lazzaro para simular o próprio sequestro. Ao arquitetar o ousado plano, os dois desenvolvem uma amizade improvável, que fará com que Lazzaro descubra um mundo completamente novo.

Legítimo Rei (2018), David Mackenzie

O drama épico é centrado na história de Robert Bruce, um homem da nobreza que se tornou herói durante a ocupação da Escócia pelo rei da Inglaterra. Correndo enormes riscos, Robert toma para si a coroa escocesa e lidera um grupo de homens na luta contra o poderoso exército real. Filmado na Escócia, “Legítimo Rei” é uma colaboração do diretor David Mackenzie com Chris Pine.

O Outro Lado do Vento (2018), Orson Welles

O filme inédito de Orson Welles foi restaurado e finalizado quarenta anos após a sua produção. A trama é uma sátira que retrata os últimos dias de um diretor decadente J.J. Jake Hannaford, que tenta reconquistar seu espaço em Hollywood produzindo um filme inovador, que considera sua futura obra-prima. Participam do filme John Houston, Peter Bogdanovich e um grande elenco.

O Príncipe do Natal: O Casamento Real (2018), John Schultz

O filme que dá continuidade a aclamada comédia romântica “O Príncipe do Natal”, conta a vida da jornalista Amber um ano após ajudar Richard a conquistar a coroa de rei. Agora, ela se prepara para o casamento, mas uma crise política ameaça seus planos, e pode fazer com que a união seja cancelada. Para piorar, Amber começa a questionar se realmente está preparada para entrar oficialmente para a família real.

Sabrina: A Boneca Maldita (2018), Rocky Soraya

O filme de terror Indonésio “A Boneca Maldita” conta a história de um fabricante de brinquedos e sua esposa. Os filhos adotivos do casal tentam fazer contato com o espírito da mãe biológica, mas acabam despertando uma boneca amaldiçoada. O brinquedo, tomado por forças do mal, começa a aterrorizar a família, que tenta a todo custo sobreviver.

The Ballad of Buster Scruggs (2018), Ethan Coen e Joel Coen

O filme dirigido pelos irmãos Ethan e Joel Coen foi vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2018. Trata-se de uma antologia com seis histórias paralelas que se passam no Velho Oeste americano. Todas elas centradas no fora da lei Buster Scruggs. James Franco, Liam Neeson e Tom Waits são alguns dos destaques do elenco.

As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras (2016), Dave Green

Um perigoso clã planeja colocar o grande vilão Destruidor em liberdade quando ele é transferido para a prisão. Por sorte, o plano de resgate é descoberto e as Tartarugas Ninja são chamadas para entrarem em ação. Além do clã, os guerreiros mutantes terão de enfrentar também Krang, um ser alienígena que planeja invadir a Terra com a ajuda do Destruidor.

Julieta (2016), Pedro Almodóvar

Julieta está prestes a se mudar de Madri para Portugal com o namorado Lorenzo, mas acaba mudando de ideia após um encontro inesperado com Beatriz, velha amiga de sua filha. Em vez de se mudar de país, a mulher decide retornar para o antigo prédio em que vivia, e lá, começa a escrever uma carta para a filha, relembrando alguns acontecimentos do passado.

A Estrada 47 (2015), Vicente Ferraz

Durante a Segunda Guerra, uma tropa brasileira é designada para o combate no norte da Itália. Em meio ao caos, os inexperientes soldados Guimarães, Tenente, Piauí e Laurindo acabam abandonando o posto. Agora, precisam escolher entre enfrentar a Corte Marcial, ou voltar para a posição anterior sob o risco de um ataque surpresa. Enquanto ponderam sobre o que fazer, eles conhecem Rui, um jornalista que conta sobre um campo minado ativo, que os soldados decidem enfrentar para se redimirem.