50 coisas ridículas que todo mundo já fez porque estava na moda

Corte de cabelo Mullet, ombreiras, calça de cintura baixa, a banda pop do momento que só fez sucesso durante alguns meses, mensagem de aniversário em carro de som. Todo mundo já acompanhou uma tendência da qual se arrependeu depois, seja no que diz respeito a moda, tecnologia ou comportamento. Uma olhada rápida em fotos do passado ajuda a identificar algumas delas. Porém, para refrescar a memória de uma maneira mais ampla, a Bula reuniu em uma lista as piores tendências que surgiram e desapareceram nas últimas décadas. Embora poucas pessoas admitam, todo mundo já fez ou usou a maior parte delas ao menos alguma vez na vida.

1 — Usar aparelho falso nos dentes. 2 — Vestir calça jeans extremamente larga mostrando metade da cueca. 3 — Usar sandálias Crocs. 4 — Fazer um corte de cabelo Mullet à la Chitãozinho e Xororó. 5 — Vestir calça de cintura baixa. 6 — Usar pulseira de spikes. 7 — Colocar piercing no dente. 8 — Entrar e sair do MSN várias vezes para chamar a atenção. 9 — Pintar cada unha da mão de uma cor neon. 10 — Pintar as unhas de preto para parecer roqueiro rebelde. 11 — Usar franja no rosto ao melhor estilo emo. 12 — Fazer tatuagem de ideogramas japoneses. 13 — Ler a saga Crepúsculo inteira. 14 — Usar relógio calculadora. 15 — Cortinas, bolsas, cintos ou outros itens feitos de lacres de latinhas reciclados. 16 — Dançar rebolation. 17 — Usar piercing no umbigo com correntes e pingentes pendurados. 18 — Fumar narguilé. 19 — Participar de flash mob. 20 — Participar de um campeonato de beyblade. 21 — Contratar ou receber uma mensagem de carro de som. 22 — Usar mangas de tatuagens falsas. 23 — Colocar iluminação neon no carro. 24 — Vestir calça saruel. 25 — Ter um Flogão ou Tumblr. 26 — Bater papo com desconhecidos no chat Uol. 27 — Usar calças largas com dezenas de bolsos. 28 — Tirar fotos na Havan fingindo estar em Nova York. 29 — Usar o tênis Nike Shox. 30 — Se lambuzar tentando comer paleta mexicana (depois de pagar caro por uma). 31 — Usar gravata com camiseta. 32 — Usar cadernos e outros itens de papelaria de bandas pop do momento. 33 — Usar o penteado rabo de cavalo lateral. 34 — Usar muito blush vermelho ou rosa nas bochechas. 35 — Descolorir apenas metade do cabelo. 36 — Se sentir adulto bebendo Birinight. 37 — Usar sutiã com alça de silicone. 38 — Usar bota de lona com salto plataforma. 39 — Comprar um spinner. 40 — Usar moletom com palavras escritas na região do bumbum. 41 — Vestir calças jeans enfeitadas com strass. 42 — Usar bota peluda. 43 — Usar chapéu de cowboy fora de contexto. 44 — Colocar adesivo de família ou com mensagens religiosas no carro. 45 — Fazer tererê nos cabelos. 46 — Usar ombreiras. 47 — Usar sobrancelhas finas, redondas e muito arqueadas. 48 — Usar sandália gladiadora. 49 — Ouvir Legião Urbana em loop infinito. 50 — Achar o Menudo a maior banda da história da música.