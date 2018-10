100 coisas triviais para fazer durante a vida

Não tenha dúvidas: estamos vivendo o melhor momento da história da humanidade, apesar de todas as mazelas que presenciamos. E, para nós pessoalmente, estamos diante da única chance que teremos para viver. Então, não perca tempo com mimimis. No entanto, não fuja de suas responsabilidades em todos os aspectos da vida. Neste final de ano, com as eleições em marcha, estamos diante de poucas opções minimamente razoáveis. É importante ter em mente que, qualquer que seja o resultado, os rinocerontes serão soltos na arena. Então, a recomendação, antes mesmo da composição da lista é: todo o cuidado é pouco para não ser pisoteado. No mais, a vida continua e tende a buscar o seu trivial. O seu grau de felicidade vai depender muito mais de suas atitudes do que do que de fatores externo à sua pessoa. Por isso, a Revista Bula lista coisas triviais, nada extraordinárias, que podem ajudá-lo(a) a sentir-se mais realizado(a) e mais feliz, no fluir da vida:

1— viva cada dia como se fosse o último, mas com a certeza de que não será; 2 — ponha seus problemas nas mãos de Deus, mas ajude Deus a resolvê-los; 3 — abandone hábitos destrutivos como fumar ou expor-se a riscos desnecessários; 4 — tire mais tempo para planejar; 5 — adquira o hábito de ler literatura e ouvir música de qualidade; 6 — diga sim ou não, conforme lhe convier, mas com a mesma urbanidade; 7 — conte até 10 antes de desferir um primeiro soco; 8 — dê o primeiro soco para nocautear; 9 — se trocar de religião é trocar de dúvidas, troque suas dúvidas por outras mais estimulantes; 10 — troque a paixão que morreu por uma paixão que está começando; 11— trabalhe para viver sem morrer de trabalhar; 12 — use mais o jeito do que a força; 13 — curta cada dia como se fosse uma dádiva sobrenatural; 14 — curta a lua cheia como se a visse pela primeira vez; 15 — arrisque a escrever um poema, ou um livro de poemas; 16 — não tenha medo de parecer bobo; 17 — jogue todas as suas fichas naquilo que você deseja com toda a força de seu coração; 18 — se você perder a parada, saia sem ressentimentos e parta pra outro sonho; 19 — distribua mais elogios; 20 — faça por merecer os elogios que receber; 21 — agradeça os elogios com serenidade; 22 — seja fleumático diante dos perigos da vida; 23 — seja mais otimista sem desligar o desconfiômetro; 24 — faça exercícios ao ar livre; 25 — caminhe pelos parques, conversando com amigos; 26 — descarte as coisas que não usa mais; 27 — descarte os hábitos e sentimentos que você ainda usa, mas que são nocivos ao seu bem estar; 28 — poupe ao menos 20% de seus ganhos; 29 — não compre fiado, nem pague juros; 30 — consulte vidente, cartomante, mas também médico ou advogado; 31 — faça e mantenha uma previdência privada; 32 — diga de viva voz “eu te amo” às pessoas de quem você realmente goste; 33 — não diga “eu te amo” em vão; 34 — desenvolva interesses não econômicos; 35 — passe mais tempo com pessoas da família; 36 — promova mais harmonia por onde andar; 37 — quebre as falsas harmonias; 38 — ajude uma pessoa que você viu pela primeira vez e nunca mais vai vê-la; 39 — dê um presente a você mesmo, mas sem desequilibrar a economia; 40 — não comprometa seu orçamento com desejos supérfluos; 41 — faça check-ups regularmente; 42 — não troque salário maior por vida menor; 43 — mas lembre-se: nem sempre sair da linha de conforto é diminuir a vida; 44 — sacrifique-se por aquilo que realmente vale à pena; 45 — compre uma bicicleta e caminhe em locais seguros; 46 — não queira mais músculos do que cérebro; 47 — não seja um cérebro desencarnado; 48 — se tem que fazer, comece já, mas procure os entendimentos necessários; 49 — faça dieta sob orientação técnica; 50 — desenvolva habilidades novas; 51 — inclua uma totalmente inútil, como fazer mágica, por exemplo; 52 — ponha as coisas mais importantes (para você) em primeiro lugar; 53 — comporte-se como que vai deixar um legado para as futuras gerações; 54 — pense em consertar o mundo: comece cuidando melhor do seu lixo; 55 — gaste menos água em suas atividades; 56 — examine seus próprios atos, antes de culpar alguém ou a Deus por eventuais fracassos; 57 — torne-se mais produtivo; 58 — aprenda a ter orgulho de seu desempenho; 59 — não queira ser o exemplo nem a palmatória do mundo; 60 — faça trabalho voluntário; 61 — seja correto em suas relações; 62 — não deixe que alguém o explore ou faça de bobo; 63 — não aceite nenhuma forma de humilhação; 64 — inclua seus pais ou avós, em alguma atividade recreativa; 65 — aprenda um idioma novo; 66 — viaje para outros países e observe os hábitos dos nativos; 67 — trate melhor os seus subordinados; 68 — porte-se com dignidade diante se seus superiores; 69 — concorra a prêmios sem fissura para ganhá-los; 70 — se ganhar na Mega-Sena, não será o fim, toque a vida com serenidade; 71 — não faça hoje o que deve ser feito amanhã; 72 — não colha os frutos quando já estiverem podres; 73 — não venda suas férias; 74 — não venda sua dignidade; 75 — não pague pelo que não é devido; 76 — vote como quem conserta um vazamento; 77 — sinta cada momento como um milagre da existência; 78 — perceba a fragilidade da vida; 79 — entenda que a vida passa rapidamente 80 — perceba o que há de bom em cada fase da vida; 81 — gaste seus dias naquilo que lhe dá mais poder e esperança; 82 — seja grato pelo tempo que já viveu; 83 — seja esperançoso pelo tempo que ainda vai viver; 84 — lembre-se que é mais importante a intensidade que a duração, mas a intensidade que destrói suga o sentido da vida; 85 — não queira ser aquilo para o que não tem dom, nem temperamento; 86 — não queira ser agradável sem poder; 87 — viva de modo que seus filhos ou netos possam ter orgulho de você; 88 — seja verdadeiro em todas as suas atitudes (não seja dissimulado nem fingido); 89 — aceite desafios com alegria e entusiasmo; 90 — não sofra previamente por fatos que possam nem vir a existir; 91 — esteja preparado para acidentes de percurso; 92 — evite emprestar dinheiro a amigos (você corre o risco de perder o amigo e o dinheiro); 93 — assuma compromissos nos limites de sua capacidade; 94 — expanda sua capacidade para assumir compromissos maiores; 95 — obedeça as leis, mas sempre que for possível, faça gestões para que as leis se aprimorem; 96 — critique pessoas públicas, ou elogie, se lhe aprouver; 97 — denuncie as coisas erradas; 98 — respeite os direitos alheios, mesmo os difusos; 99 — viva para ser alegre; 100 — encare eventuais tristezas como processos de depuração de sua felicidade.