120 perfis fundamentais do Twitter no Brasil

O perfil dos usuários do Twitter vem mudando nos últimos anos. Agora, o microblog é procurado principalmente por quem busca informação e opinião em tempo real. Neste contexto, veículos de imprensa e formadores de opinião se destacam. Pensando nos últimos, a Bula reuniu em uma lista os perfis mais relevantes e populares do Twitter no Brasil. A escolha dos perfis que compõem a lista foi feita a partir de uma série de enquetes realizadas entre os meses de julho e setembro de 2018. Aproximadamente 3,5 mil participantes, divididos entre colaboradores, editores, assinantes, leitores e seguidores responderam à pesquisa.

Não foram considerados perfis corporativos, de personagens ou de candidatos políticos, apenas perfis públicos (não protegidos) de pessoas reais e com atualizações regulares. Outros critérios avaliados foram conteúdo, engajamento e interatividade. Em relação ao número de seguidores, não foi estabelecido um limite mínimo ou máximo. Os participantes puderam indicar perfis seguidos por centenas ou milhares de usuários, segundo suas preferências pessoais.

Os resultados foram organizados e filtrados, resultando em uma lista final de 120 perfis. É importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.