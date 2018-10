Melhores filmes que estreiam na Netflix em outubro

Segredo de Sangue (1998), Jonathan Darby



Helen é uma jovem que vive em Nova York com o namorado, Jackson. Certo dia, ela descobre que está grávida. Pensando no futuro da criança, os dois se mudam para a propriedade rural que pertence à família de Jackson. A mãe do rapaz, entretanto, se incomoda com a presença de Helen no local e decide colocar um plano em ação para tirar a nora de seu caminho.