Os 10 melhores filmes de comédia de 2018 até agora

Não há gênero cinematográfico mais democrático do que a comédia. Muitas vezes mesclando outros gêneros, como ação e romance, os filmes cômicos conseguem atrair e agradar diferentes perfis de espectadores. A Bula acompanhou as comédias em cartaz no cinema ao longo de 2018 e selecionou as melhores delas lançadas até o momento. Alguns destaques são: “Deadpool 2”, de David Leitch; “A Noite do Jogo”, de John Francis Daley e Jonathan Goldstein; e “Oito Mulheres e um Segredo”, de Gary Ross. Foram considerados apenas os títulos lançados no Brasil a partir do mês de janeiro deste ano, que receberam críticas positivas da imprensa e foram bem recebidos pelos espectadores. É importante destacar, entretanto, que a lista não tem intenção de ser definitiva ou universal.

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, Ol Parker

Donna, a mãe de Sophie, morreu há um ano. A herdeira, que está grávida, decide reinaugurar o hotel de sua mãe. Ela, então, convida os homens que marcaram a vida da matriarca, Harry, Sam e Bill, e suas amigas mais próximas, Rosie e Tanya. Em companhia dos convidados, Sophie revive as memórias da juventude de Donna, nos anos 1970.

Deadpool 2, David Leitch

O ex-agente especial e agora mercenário Deadpool une forças com três mutantes: Bedlam, Shatterstar e Domino, para provar que é um herói de verdade. Com a ajuda do trio, ele precisará salvar a vida do jovem Russel, também mutante. O garoto está sob a mira o super-soldado Cable, que viaja no tempo para mata-lo.

Com Amor, Simon, Greg Berlanti

Simon Spier é um adolescente de 17 anos que leva a vida como qualquer garoto da sua idade. No entanto, ele guarda um segredo de todos ao redor: se sente atraído por garotos. Sem conseguir revelar à família e aos amigos que é gay, ele se vê em uma situação difícil de lidar quando se apaixona por um dos colegas de escola, com quem conversa anonimamente na internet.

Paddington 2, Paul King

O ursinho Paddington possui uma nova missão: encontrar o presente de aniversário perfeito para a sua tia Lucy, que vai completar 100 anos. A sua busca termina na loja de antiguidades do senhor Gruber, quando encontra um livro único. Decidido a comprá-lo, ele começa a trabalhar em funções improváveis, até descobrir que o livro foi roubado.

Ilha dos Cachorros, Wes Anderson

Atari Kobayashi, um garoto japonês, vive na cidade de Megasaki. Uma nova lei proíbe cachorros de viverem no município, e todos os animais são enviados a uma ilha vizinha, repleta de lixo. Para não se separar de seu cãozinho, Spots, o menino e seus amigos roubam um jato e viajam rumo à ilha.

Oito Mulheres e um Segredo, Gary Ross

Debbie Ocean mal saiu da prisão e já tem um elaborado assalto em mente, roubar um colar de diamantes avaliado em 150 milhões de dólares. Ela, então, procura a sua ex-companheira de crime, Lou, que a ajuda a reunir uma equipe implacável, formada apenas por mulheres: Nine, Amita, Constance, Tammy e Rose. Além das sete, o roubo envolve uma oitava figura, a famosa atriz Daphne Kluger.

A Noite do Jogo, John Francis Daley e Jonathan Goldstein

O passatempo favorito de um grupo de casais são as noites de jogos que organizam. Brooks fica responsável por um dos eventos, e propõe uma temática diferente: a noite de assassinato e mistério. O problema é que durante o evento, milimetricamente pensado, ele é sequestrado de verdade, mas todos acreditam que se trata apenas de uma brincadeira.

Tully, Jason Reitman

Marlo acaba de dar à luz ao terceiro filho, o que torna a sua rotina já atarefada ainda pior. Um dia, seu irmão decide ajudá-la e contrata uma babá para cuidar das crianças durante a noite, Tully. Marlo fica receosa de deixar suas crianças aos cuidados de uma desconhecida. No entanto, aos poucos a mãe muda de ideia ao conhecer Tully, que a surpreende.

A Morte de Stálin, Armando Iannucci

Após ser surpreendido com a morte repentina de Josef Stálin, em 1953, o alto escalão do Partido Comunista da União Soviética precisa decidir quem será o sucessor do líder totalitarista. Uma grande disputa é iniciada, colocando o comitê do partido em uma situação completamente caótica. O filme é baseado na história em quadrinhos homônima de Thierry Robin e Fabien Nury.