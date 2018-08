Os 150 melhores filmes de ficção científica de todos os tempos

Poucos gêneros cinematográficos conseguem ser tão plurais quanto a ficção científica. Além de histórias que desafiam a criatividade humana, muitas vezes esses filmes também misturam romance, drama ou ação, brindando o espectador com uma trama especialmente envolvente. Para relembrar as melhores ficções científicas de todos os tempos, a Bula reuniu em uma lista os títulos mais aclamados. A seleção levou em conta a avaliação de críticos de cinema filtradas na plataforma Metacritic. Alguns destaques são: “Ela” (2013), de Spike Jonze; “E.T.: O Extraterrestre” (1982), de Steven Spielberg; “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015), de George Miller; e “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” (1977), de Steven Spielberg.

150 — Napping Princess (2017), Kenji Kamiyama 149 — As Travessuras de Uma Sereia (2016), Stephen Chow 148 — B13: 13º Distrito (2004), Pierre Morel 147 — Contágio (2011), Steven Soderbergh 146 — Soldado Universal 3: Regeneração (2009), John Hyams 145 — Save the Green Planet!, Joon-Hwan Jang 144 — As Aventuras de Buckaroo Banzai (1984), W.D. Richter 143 —Capitão América: O Primeiro Vingador (2011), Joe Johnston 142 — Colossal (2016), Nacho Vigalondo 140 — Primavera (2014), Justin Benson e Aaron Moorhead 139 — Homem-Formiga e a Vespa (2018), Peyton Reed 138 — Heróis Fora de Órbita (1999), Dean Parisot 137 — Os Caça-Fantasmas (1984), Ivan Reitman 136 — Donnie Darko (2001), Richard Kelly 135 — MIB: Homens de Preto (1997), Barry Sonnenfeld 134 — Jornada nas Estrelas IV: A Volta para Casa (1986), Leonard Nimoy 133 — Jornada nas Estrelas: Primeiro Contato (1996), Jonathan Frakes 132 — O Homem das Estrelas (1984), John Carpenter 131— No Limite do Amanhã (2014), Doug Liman 130 — Instinto Fatal (1988), George A. Romero 129 — Pequenos Espiões (2001), Robert Rodriguez 128 — Terra dos Mortos (2005), George A. Romero 127 — Academia de Gênios (1985), Martha Coolidge 126 — A Space Program (2015), Van Neistat 125 — Doutor Estranho (2016), Scott Derrickson 124 — A Região Selvagem (2016), Amat Escalante 123 — Super 8 (2011), J.J. Abrams 122 — Além da Escuridão: Star Trek (2013), J.J. Abrams 121 — Hellboy (2004), Guillermo del Toro 120 — Pi (1998), Darren Aronofsky 119 — Superman: O Retorno (2006), Bryan Singer 118 — Fantasma (1979), Don Coscarelli 117 — Globo de Prata (1988), Andrzej Zulawski 116 — O Segredo da Cabana (2012), Drew Goddard 115 — Ladrão de Sonhos (1995), Marc Caro e Jean-Pierre Jeunet 114 — Guerra dos Mundos (2005), Steven Spielberg 113 — Matrix (1999), Lana Wachowski e Lilly Wachowski 112 — Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), Jon Watts 111 — Lilo & Stitch (2002), Dean DeBlois e Chris Sanders 110 — O Homem Duplo (2006), Richard Linklater 109 — Extermínio (2002), Danny Boyle 108 — Thor: Ragnarok (2017), Taika Waititi 107 — Contra o Tempo (2011), Duncan Jones 106 — Operação Big Hero (2014), Don Hall e Chris Williams 105 — Sangue Ruim (1986), Leos Carax 104 — Interestelar (2014), Christopher Nolan 103 — Movement and Location (2014), Alexis Boling 102 — Serenity: A Luta Pelo Amanhã (2005), Joss Whedon 101 — A Origem (2010), Christopher Nolan 100— Os 12 Macacos (1995), Terry Gilliam 99 — Thelma (2017), Joachim Trier 98 — Frankenweenie (2012), Tim Burton 97 — Okja (2017), Joon-ho Bong 96 — X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014), Bryan Singer 95 — Capitão América: Guerra Civil (2016), Anthony Russo e Joe Russo 94 — O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991), James Cameron 93 — Metrópolis (2001), Rintaro 92 — Ataque ao Prédio (2011), Joe Cornish 91 — THX 1138 (1971), George Lucas 90 — Invasores de Corpos (1978), Philip Kaufman 89 — Repo Man: A Onda Punk (1984), Alex Cox 88 — Jogos Vorazes: Em Chamas (2013), Francis Lawrence 87 — Psiconautas, As Crianças Esquecidas (2015), Pedro Rivero e Alberto Vázquez 86 — O Fantasma do Futuro (1995), Mamoru Oshii 85 — Rua Cloverfield, 10 (2016), Dan Trachtenberg 84 — A Ratinha Valente (1982), Don Bluth 83 — Mulher-Maravilha (2017), Patty Jenkins 82 — O Mundo por um Fio (1973), Rainer Werner Fassbinder 81 — Destino Especial (2016), Jeff Nichols 80 — Fuga de Nova York (1981), John Carpenter 79 — Guardiões da Galáxia (2014), James Gunn 78 — Logan (2017), James Mangold 77 — Westworld: Onde Ninguém tem Alma (1973), Michael Crichton 76 — Évolution (2015), Lucile Hadzihalilovic 75 — Mad Max 2: A Caçada Continua (1981), George Miller 74 — Jogos de Guerra (1983), John Badham 73 — O Dorminhoco (1973), Woody Allen 72 — 2046: Os Segredos do Amor (2004), Kar-Wai Wong 71 — Ex_Machina: Instinto Artificial (2014), Alex Garland 70 — Laranja Mecânica (1971), Stanley Kubrick 69 — Sob a Pele (2013), Jonathan Glazer 68 — Godzila: Batalha Final (2004), Ryûhei Kitamura 67 — Planeta dos Macacos: O Confronto (2014), Matt Reeves 66 — Homem de Ferro (2008), Jon Favreau 65 — Duna de Jodorowsky (2013), Frank Pavich 64 — Aniquilação (2018), Alex Garland 63 — A Mosca (1986), David Cronenberg 62 — O Planeta dos Macacos (1968), Franklin J. Schaffner 61 — Os Bandidos do Tempo (1981), Terry Gilliam 60 — Minority Report: A Nova Lei (2002), Steven Spielberg 59 — The Survivalist (2015), Stephen Fingleton 58 — O Culto (2017), Justin Benson e Aaron Moorhead 57 — Os Incríveis 2 (2018), Brad Bird 56 — Melancolia (2011), Lars von Trier 55 — Superman: O Filme (1978), Richard Donner 54 — Perdido em Marte (2015), Ridley Scott 53 — Sorry to Bother You (2018), Boots Riley 52 — Paprika (2006), Satoshi Kon 51 — Distrito 9 (2009), Neill Blomkamp 50 — Star Wars: O Império Contra-Ataca (1980), Irvin Kershner 49 — Heróis de Ressaca (2013), Edgar Wright 48 — Batalha Real (2000), Kinji Fukasaku 47 — Upstream Color (2013), Shane Carruth 46 — A Pequena Loja dos Horrores (1986), Frank Oz 45 — O Homem Que Caiu na Terra (1976), Nicolas Roeg 44 — A Chegada (2016), Denis Villeneuve 43 — Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve 42 — Ilha dos Cachorros (2018), Wes Anderson 41 — Marjorie Prime (2017), Michael Almereyda 40 — Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski 39 — Star Trek (2009), J.J. Abrams 38 — 2001: Uma Odisséia no Espaço (1968), Stanley Kubrick 37 — O Lagosta (2015), Yorgos Lanthimos 36 — A Outra Face (1997), John Woo 35 — Star Wars: O Império Contra-Ataca (1980), Irvin Kershner 34 — Planeta dos Macacos: A Guerra (2017), Matt Reeves 33 — Alien, o Oitavo Passageiro (1979), Ridley Scott 32 — Homem-Aranha 2 (2004), Sam Raimi 31 — Avatar (2009), James Cameron 30 — Expresso do Amanhã (2013), Joon-ho Bong 29 — O Exterminador do Futuro (1984), James Cameron 28 — Looper: Assassinos do Futuro (2012), Rian Johnson 27 — Aliens, o Resgate (1986), James Cameron 26 — Filhos da Esperança (2006), Alfonso Cuarón 25 — Holy Motors (2012), Leos Carax 24 — O Gigante de Ferro (1999), Brad Bird 23— O Hospedeiro (2006), Joon-ho Bong 22 — Star Wars: Os Últimos Jedi (2017), Rian Johnson 21 — Nausicaä do Vale do Vento (1984), Hayao Miyazaki 20 — De Volta para o Futuro (1985), Robert Zemeckis 19 — Superman II: A Aventura Continua (1980), Riichard Lester e Richard Donner 18 — Pantera Negra (2018), Ryan Coogler 17 — Donnie Darko (2001), Richard Kelly 16 — Brazil: O Filme (1985), Terry Gilliam 15 — Blade Runner, o Caçador de Andróides (1982), Ridley Scott 14 — Guerra nas Estrelas (1977), George Lucas 13 — Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller 12 — É Difícil Ser Um Deus (2013), Aleksey German 11 — King Kong (1933), Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack 10 — It’s Such a Beautiful Day (2012), Don Hertzfeldt 9 — Solaris (2002), Steven Soderbergh 8 — Ela (2013), Spike Jonze 7 — Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), Steven Spielberg 6 — E.T.: O Extraterrestre (1982), Steven Spielberg 5 — A Harmonia Werckmeister (2000), Béla Tarr e Ágnes Hranitzky 4 — Catástrofe Nuclear (1984), Mick Jackson 3 — WALL·E (2008), Andrew Stanton 2 — Gravidade (2013), Alfonso Cuarón 1 — Metrópolis (1927), Fritz Lang