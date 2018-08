10 filmes para assistir no NOW com o seu pai

O segundo domingo de agosto é um dos dias mais esperados do ano. Pensando nisso, a Bula elaborou uma lista para aqueles que não querem deixá-lo passar em branco e estão em busca de um momento tranquilo e descontraído ao lado dos pais, na data dedicada a eles. Selecionamos os melhores filmes para assistir no NOW, serviço de vídeo e streaming gratuito para assinantes da NET.

Os filmes escolhidos fazem parte de uma seção especial criada pelo NOW em homenagem ao dia dos pais. Além dessa seleção temática, a plataforma de vídeo on demand —, ou seja, com conteúdo disponível a qualquer hora e em qualquer lugar, — também conta com diversos outros títulos, incluindo lançamentos do cinema, séries com temporadas completas e uma ampla programação infantil.

Para assistir os filmes basta acessar a seção especial de dia dos pais no catálogo do NOW na televisão, no site ou no Aplicativo NOW. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, disponível na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

O Passageiro (2018), Jaume Collet-Serra

Um vendedor de seguros pega um trem para voltar à sua casa, como costuma fazer sempre. No entanto, uma mulher desconhecida o obriga a descobrir a identidade de um passageiro misterioso, antes que o trem termine o seu trajeto. Sem entender o porquê, ele percebe que está no centro de uma conspiração criminosa, e que um passo em falso pode ameaçar a sua vida e a de todos ao redor.

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino

Elio decide passar as férias na casa de verão de seus país, na Itália. No entanto, o que deveria ser apenas um período de tranquilidade e descanso é preenchido de emoções com a chegada de Oliver. O jovem estudante vai para a residência da família para auxiliar o pai de Elio, que é professor. A convivência entre os dois garotos se torna cada vez mais próxima, e um forte sentimento começa a surgir entre eles.

Uma Família de Dois (2016), Hugo Gélin

Samuel não leva a vida a sério. Contudo, o destino o obriga a mudar de postura com a chegada de Glória, sua filha, que possui meses de vida. Com dificuldades de cuidar da criança, ele tenta encontrar a mãe biológica da garota, mas sem sucesso. É então que o pai assume a responsabilidade por completo, e decide se esforçar para cuidar da pequena. Entretanto, no aniversário de oito anos de Glória, a mãe reaparece, e quer recuperá-la.

Pais & Filhos (2013), Hirokazu Kore-eda

Um empresário é completamente obcecado por trabalho. Sua vida se resume a uma busca desenfreada por dinheiro e uma carreira cada vez mais bem sucedida. No entanto, a sua rotina é mudada por completo quando ele descobre que seu filho, de apenas seis anos, na verdade é de outra família. Seu filho biológico foi trocado na maternidade pelo menino a quem ele sempre cuidou.

A Música Nunca Parou (2011), Jim Kohlberg

Henry Sawyer luta para conseguir se conectar com o filho Gabriel. O garoto descobre um tumor no cérebro que o impede de armazenar novas memórias. Os dois, então, tentam superar a distância emocional, mas parecem cada vez mais distantes. Tudo muda quando eles descobrem uma forma diferente de se relacionar: a música.

Os Descendentes (2011), Alexander Payne

Elizabeth sofre um acidente de barco no Havaí e entra em coma. Após alguns dias, os médicos informam ao seu marido, Matt, que ela morrerá em breve. O homem, então, pede ajuda à filha mais velha, Alexandra, que estuda em outra cidade, para comunicar o fato a familiares e amigos. A garota, entretanto, tem uma reação inesperada, e acaba revelando ao pai que a mãe o traia com outro homem. Matt, então, decide saber quem era o amante de Elizabeth.

O Homem Que Mudou o Jogo (2011), Bennett Miller

Billy é o dirigente de um time americano de baseball, o Oakland Athletics. Quando problemas financeiros começam a ameaçar o clube, ele recorre a um economista recém-formado, Peter Brand, para transformar a maneira com que os jogadores são selecionados para as partidas, usando estatística. A técnica funciona, e o time fica entre as principais equipes do esporte daquele ano.

O Palhaço (2011), Selton Mello

Benjamim é palhaço do Circo Esperança, ao lado do pai, Valdemar. No entanto, o rapaz começa a questionar o sentido da vida, e pensa em abandonar a sua família circense. Seu pai e os demais colegas de picadeiro ficam tristes com a decisão, mas apoiam Benjamim em sua busca por novos rumos. A partir de então, o palhaço parte em uma jornada para encontrar seu lugar no mundo.

Minhas Mães e Meu Pai (2010), Lisa Cholodenko

Os adolescentes Joni e Laser possuem duas mães: Jules e Nic. Os garotos foram concebidos por inseminação artificial, a partir do esperma de um doador. Quando completa 18 anos, Joni decide partir em busca do pai biológico, sem que as suas mães saibam. Para isso, ela conta com a ajuda do irmão. Rapidamente, a dupla encontra Paul, o doador, que passa a integrar a rotina da família.