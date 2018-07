As 20 cidades mais felizes do Brasil

A Bula reuniu em uma lista os municípios mais felizes do Brasil. Embora a felicidade seja um conceito subjetivo, alguns marcadores podem ajudar a medi-la, como qualidade de vida, segurança e estabilidade financeira. Sendo assim, cruzamos os dados de três pesquisas para chegar aos resultados: O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil de 2013, divulgado pelo PNUD, que classifica as cidades brasileiras de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) —, ou seja, renda, longevidade e educação; o Atlas da Violência 2018, que clássica as cidades mais violentas e mais pacíficas do país; e uma pesquisa divulgada em 2017 pela empresa de consultoria Macroplan, que elegeu as 100 melhores cidades brasileiras para morar. É importante lembrar que a seleção, embora baseada em dados estatísticos, não tem intenção de ser definitiva, tampouco segue padrões científicos de análise. As cidades estão organizadas em ordem alfabética, sem obedecer a critérios classificatórios.

Águas de São Pedro, São Paulo

Águas de São Pedro é a segunda cidade com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. No quesito segurança ela também se destaca, com baixíssimas taxas de crimes violentos, furtos e roubos.

Americana, São Paulo

O município foi classificado como o 3º melhor do Brasil para viver. O Índice de Desenvolvimento Humano que apresenta é o 19º maior do país.

Araraquara, São Paulo

A cidade de Araraquara possui o 14º melhor Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Quando o assunto é qualidade de vida e moradia, ocupa a 16ª posição entre os melhores municípios para viver.

Balneário Camboriú, Santa Catarina

É a quarta cidade com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano do país. Além disso, é apontada como uma das melhores cidades para se viver no país.

Blumenau, Santa Catarina

A cidade foi considerada a 12ª mais segura do país. O Índice de Desenvolvimento Humano também é destaque, o 25º melhor do Brasil.

Botucatu, São Paulo

Botucatu ocupa a 6ª posição entre as melhores cidades para viver no Brasil. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, possui o 40º maior do país.

Brusque, Santa Catarina

O segundo município mais pacífico do país é também o que possui o 56º melhor Índice de Desenvolvimento Humano. Destaque em qualidade de vida, segurança e educação.

Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul

A cidade ocupa a posição 53ª no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Além disso, lidera o Índice de Desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul, de acordo com o Núcleo de Indicadores Sociais da Fundação de Economia e Estatística (FEE).

Fernando de Noronha, Pernambuco

Nem só de belezas naturais vive Fernando de Noronha, um dos pontos turísticos mais procurados do Brasil. A Ilha ocupa a 76ª posição em Índice de Desenvolvimento Humano, e é referência em Segurança Alimentar.

Itajubá, Minas Gerais

O município mineiro é o 85º com melhor Índice de Desenvolvimento Humano. Além disso, está entre as 50 cidades do país no quesito bem-estar.

Joaçaba, Santa Catarina

Joaçaba foi classificada como a 8ª cidade com melhor IDH no país. Referência em esporte e cultura, ela conta com eventos anuais voltados para a população e visitantes.

Jundiaí, São Paulo

Jundiaí alcançou a 11ª colocação no ranking brasileiro do Índice de Desenvolvimento Humano. Além disso, foi considerada a 7ª melhor cidade do país para viver.

Marília, São Paulo

Marília possui o 47º melhor Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, e também foi considerada a 14ª melhor cidade para viver.

Maringá, Paraná

Maringá é considerada a melhor cidade do Brasil para viver. O Índice de Desenvolvimento Humano também é alto, ocupando a 23ª posição entre as cidades do país.

Presidente Prudente, São Paulo

A cidade do interior paulista foi considerada a 25ª com o melhor IDH. Além disso, ocupa a 11ª posição entre os melhores municípios brasileiros para viver.

São Caetano do Sul, São Paulo

A cidade possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano do país, e o 48º maior PIB brasileiro. Destaque principalmente na educação, apresenta uma taxa de alfabetização de 99,6%.

Santos, São Paulo

Santos, localizada no litoral paulista, é a 6ª cidade com melhor qualidade de vida do país. Além disso, está entre as melhores cidades do Brasil para viver, especialmente após os 60 anos.

Valinhos, São Paulo

O município é o 12º em Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. No ranking de melhores cidades brasileiras para viver, está algumas posições atrás, mas ainda em destaque, no 15º lugar.

Vila Velha, Espírito Santo

O município possui o 40º melhor IDH brasileiro. Além disso, é considerada a 56ª melhor cidade para viver no país.