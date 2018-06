Os 10 momentos mais icônicos da história das Copas

O canal americano de televisão Fox Sports selecionou alguns dos momentos mais memoráveis da Copa do Mundo de Futebol, desde o primeiro campeonato, em 1930. Entre os momentos selecionados estão alguns gols imortalizados na memória do futebol mundial, como o “gol do século” marcado por Maradona em 1986; e também campeonatos inteiros, como a Copa do Mundo de 1970, no México, que rendeu o título de tricampeão ao Brasil, após vitória de 4 a 1 contra a Itália na final. Outros momentos não tão admiráveis — ao menos para parte dos envolvidos — também foram lembrados: a vergonhosa derrota do Brasil por 7 a 1, contra a Alemanha, em 2014; e a cabeçada de Zidane em Materazzi, na Copa da Alemanha, em 2006.

10 — Copa do Mundo de 2010, África do Sul

A Copa do Mundo de 2010 foi marcada por acontecimentos inéditos: pela primeira vez o campeonato foi realizado em um país africano, e também pela primeira vez a seleção da Espanha conquistou o título de campeã. Com jogadores de destaque como Xavi e Andres Iniesta, a equipe espanhola utilizou o seu estilo de passes curtos e posse de bola para chegar à final e surpreender o mundo do futebol com uma vitória de 1 a 0 contra a Holanda.

9 — Copa do Mundo de 1998, Copa da França

Liderada por Zidane, a França venceu a sua primeira Copa do Mundo em casa. Chamou a atenção o fato de a equipe representar uma nova França, multicultural, com Zidane filho de imigrantes argelinos, e Marcel Desailly, nascido em Gana. A final foi contra o Brasil, que perdeu de 3 a 0 para a equipe europeia, depois de a sua principal estrela, Ronaldo, sofrer uma convulsão horas antes da partida.

8 — Celebração de Tardelli (1982), Copa da Espanha

Depois de marcar o segundo de três gols da Itália, na final contra a Alemanha Ocidental, na Copa do Mundo de 1982, Marco Tardelli correu em direção ao banco italiano gritando e balançando os punhos em comemoração. A vibração do jogador contagiou os torcedores e é considerada um dos momentos mais marcantes da disputa. A Itália levou o título para casa após uma vitória de 3 gols contra 1.

7 — Gol de Wembley (1996), Copa da Inglaterra

A final da Copa do Mundo de 1996, na Inglaterra, foi disputada entre a seleção anfitriã e a Alemanha Ocidental. A disputa foi decidida na prorrogação, com vitória da Alemanha por 4 a 2. No entanto, foi um gol da Inglaterra que entrou para a história, quando o atacante inglês Geoffrey Hurst acertou um chute em que a bola bateu na trave superior e caiu sobre a linha do gol. Em seguida, a bola quicou para frente e foi cabeceada para fora do campo por outro jogador. O gol foi considerado, mas o fato de Hurst ter marcado ou não um gol válido é discutido até hoje.

6 — Copa do Mundo de 2014, Copa do Brasil

Bem que a torcida brasileira gostaria de esquecer, mas a derrota de 7 a 1 para os alemães na semifinal da Copa do Brasil de 2014 entrou para a história como um dos momentos mais icônicos do Mundial de Futebol. Foi a primeira vez que uma equipe europeia venceu uma Copa do Mundo na América do Sul. Além disso, foi a maior derrota do Brasil desde o 6 a 0 para o Uruguai, no Campeonato Sul-Americano de 1920.

5 — Cabeçada de Zidane (2006), Copa da Alemanha

Na final da Copa da Alemanha de 2006 Zidane foi expulso do jogo ao dar uma cabeçada no peito de um adversário, o jogador italiano Materazzi. Depois da saída de Zidane, com o placar empatado por 1 a 1, os italianos conquistaram a vitória contra a França nos pênaltis, por 5 a 3. Dez anos depois do ocorrido, Materazzi revelou ao jornal francês “L’Équipe” o que havia dito a Zidane antes da agressão: provocações envolvendo a irmã do jogador.

4 — Copa do Mundo de 1958, Copa da Suécia

Pelé tinha apenas 17 anos quando participou da Copa que rendeu o primeiro título de campeão mundial ao Brasil. O jogador brilhou ao lado de Garrincha, Vavá, Zito, Mazzola, Nilton Santos, Didi, Gilmar e Zagallo, na partida final contra a Suécia. O time da casa perdeu de 5 a 2, mesmo assim, a sua torcida aplaudiu de pé ao fim da partida. Dos cinco gols marcados pelo Brasil na final, dois foram de Pelé, que somou seis gols ao longo do campeonato.

3 — Copa do Mundo de 1970, Copa do México

A Copa de 1970 foi de tirar o fôlego. Nas semifinais, durante a partida entre Alemanha Ocidental e Itália, o placar permaneceu 1 a 0 para os italianos até o fim do segundo tempo. Na prorrogação, a disputa se acirrou e cinco gols foram marcados, com a Itália conquistando a vitória por 4 a 3. Foi o maior número de gols marcados em prorrogação na história do campeonato. Outro recorde foi conquistado pelo Brasil: a primeira seleção a alcançar o título de tricampeã. A partida que rendeu o troféu para os brasileiros foi contra a Itália, que perdeu por 4 a 1. Pelé, Gerson, Jairzinho, e Carlos Alberto marcaram para o Brasil. O gol de Carlos Alberto é considerado pela BBC o mais bonito de todos os tempos, e, de acordo com a Fox, resume o quão belo o futebol pode ser.

2 — Gol de mão de Maradona (1986), Copa do México

Na mesma partida contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa de 1986, outro gol de Maradona também entrou para história. No entanto, não foi pela beleza do lance, mas pela polêmica que causou. O primeiro gol do jogador, que antecedeu aquele considerado o “gol do século”, foi feito com a mão, deixando os jogadores ingleses indignados. À época, Maradona ironizou dizendo que o lance foi marcado com a “mão de Deus”.