20 hostels incríveis em 20 países que custam até 40 euros

Ao contrário do que muita gente imagina, é possível viajar com qualidade sem gastar muito. Prova disso são alguns hostels espalhados ao redor mundo, que oferecem excelentes instalações, diversos atrativos e — o melhor — preços que cabem no bolso. A Bula reuniu os melhores deles em 20 países em uma lista. A seleção foi baseada na classificação do site “Hostel World”, que é feita a partir de notas atribuídas pelos hóspedes. Foram considerados os estabelecimentos com a melhor nota e maior popularidade no local pesquisado. Os valores das hospedagens variam entre 20 e 40 euros. Alguns destaques são o Republica Hostel, em Cartagena, na Colômbia, que oferece piscina e até banheira de hidromassagem; e o Hostel Ruthensteiner, em Viena, na Áustria, que possui churrasqueira e instrumentos musicais disponíveis. A lista está organizada em ordem alfabética, ou seja, sem obedecer a critérios classificatórios.

Amsterdã — Lucky Lake Hostel Com quase 15 anos de história, o hostel dispõe de redes, mesas de pingue-pongue, cabines e trailers acolhedores, e um passeio por um lago das proximidades. Além disso, ele é muito elogiado pelo ambiente limpo e descontraído.

Atenas — Athens Backpackers Localizada na região central de Atenas, entre as maiores atrações turísticas, o hostel possui excelentes acomodações e um bar bastante badalado. Happy hours, eventos especiais e noites de karaokê são organizados frequentemente.

Barcelona — St Christopher’s Barcelona Limpo, moderno, espaçoso, elegante e localizado no centro de Barcelona. É assim que o St Christopher’s Barcelona é descrito por seus hóspedes. O hostel conta ainda com uma equipe interna de entretenimento, que organiza recepções de boas-vindas e tours pela cidade.

Berlin — EastSeven Berlin Hostel Considerado o melhor hostel da Alemanha, o EastSeven Berlin possui bicicletas para aluguel, secador de cabelo, guarda-chuvas e até happy hour. Além disso, há também uma ampla cozinha e uma área de churrasco.

Budapeste — Hostel One Budapest O hostel possui bar, cozinha e lounge. Uma equipe de entretenimento organiza jogos, passeios badalados pela cidade e outras experiências focadas no entretenimento dos clientes. Secadores de cabelo, ferro de passar e recepção 24 horas são outros pontos positivos.

Cartagena — Republica Hostel Cartagena Localizado na região central da Cidade Velha, em Cartagena, o Republica Hostel oferece café da manhã gratuito, quarto com ar condicionado, bar, piscina e até banheira com hidromassagens disponíveis para todos os hóspedes.

Dublin — Abbey Court O hostel é conhecido por sua excelente localização, na região central de Dublin. As diárias incluem café da manhã, depósito de bagagem, depósito para notebook e passaporte, e cozinha ampla.

Florença — Plus Florence O hostel oferece piscina, restaurante e um bar elogiado pelos hospedes por ser “animado e colorido”. O estabelecimento está localizado na parte norte do centro de Florença, perto de uma estação de trem e a alguns minutos a pé das principais atrações.

Lima — Pariwana Hostel Lima O hostel está localizado no centro de Lima, a 10 minutos da praia e a dois quarteirões da rodoviária metropolitana. Há roupas de cama gratuitas, serviço de lavanderia e atividades diárias, que incluem passeios pela cidade.

Lisboa — Home Lisbon Hostel Localizado no centro histórico de Lisboa, o hostel está a alguns minutos das principais atrações da cidade. São oferecidos passeios, e os elogiados jantares “Mammas”, preparados pela mãe do proprietário.

Londres — Wombats City Hostel London A alguns minutos das principais atrações de Londres, como a Ponte da Torre, o hostel está localizado em um prédio de tirar o fôlego. Uma bebida gratuita de boas-vindas no bar do estabelecimento faz a alegria dos hóspedes.

Montevidéu — Buenas Vibras Hostel Montivideo Localizado a 15 minutos do centro da cidade, e no coração da vida noturna de Montevidéu, Buenas Vibras Hostel possui ampla cozinha, área de churrasco, jardim interno e quartos aconchegantes.

Nova York — HI NYC Hostel Localizado em um edifício histórico, a poucos minutos do Central Park, o hostel oferece acomodações modernas, com dois andares de espaço comum e uma área para a prática de esportes.

Paris — St Christopher’s Paris Gare du Nord Todos os quartos incluem aquecimento, chave eletrônica de segurança e depósito para objetos de valor. Além disso, as camas possuem tomadas individuais, luzes de leitura e cortinas. O hostel oferece ainda translado gratuito para os principais aeroportos de Paris.

Praga — Hostel DownTown Localizado no centro histórico de Praga, o Hostel DownTown oferece comodidades como: computadores com acesso à internet, ampla cozinha, lençóis e toalhas gratuitos, e ferro de passar. Além disso, uma equipe de entretenimento organiza atividades, eventos e passeios.

Roma — The Yellow

Localizado próximo à estação ferroviária Roma Termini, The Yellow é elogiado pelos hóspedes por ter bom preço, e uma atmosfera jovem, confortável e divertida. Há um bar que serve bebidas de boas-vindas. Além disso, passeios gratuitos pela ciadade são oferecidos.

San Francisco — HI San Francisco Downtown Considerado o hostel mais popular de San Francisco em 2017 e 2018, o HI San Francisco Downtown está localizada no centro da cidade, próximo aos principais atrativos. Os quartos são de variados perfis, e possuem equipes de limpeza diárias. O café-da-manhã é gratuito.

Toronto — Planet Traveler Hostel Localizado em um edifício histórico restaurado, o hostel utiliza tecnologia ecológica em seus sistemas elétricos e de encanação. Localizado no centro de Toronto, os quartos são personalizados e o café-da-manhã é gratuito. Toalhas, café, arroz e pipoca também não são cobrados.

Veneza — Generator Venice O hostel possui uma das melhores vistas da cidade, a partir de Guidecca, na Praça de São Marcos. O estabelecimento possui um bar, áreas coletivas para socialização e uma variedade de quartos. Todas as camas possuem porta USB e luz para leitura.