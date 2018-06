10 ótimos filmes para ver esse fim de semana na Netflix

Não há nada como ficar em casa, ver um bom filme e relaxar no fim de semana. A grande questão é escolher o que assistir. Para ajudar os leitores no momento de dúvida, a Bula selecionou alguns filmes imperdíveis disponíveis na Netflix. A seleção comtempla produções de diferentes gêneros, do drama ao suspense. Alguns destaques são: “Cargo” (2018), de Ben Howling e Yolanda Ramke; “My Happy Family” (2017), de Nana Ekvtimishvili e Simon Groß; “Frances Há” (2012), de Noah Baumbach; e “The Fundamentals of Caring” (2016), de Rob Burnett. Os filmes não estão organizados de acordo com critérios classificatórios.

Cargo (2018), Ben Howling e Yolanda Ramke

Andy é infectado por um vírus sem precedentes durante uma pandemia zumbi. Agora, ele tem apenas 48 horas para encontrar um lugar seguro para a sua pequena filha, e deixá-la a salvo. Ao saber da existência de um povo indígena isolado que consegue sobreviver à doença, ele decide encontrá-lo. Para isso, o pai conta com a ajuda de uma garota que pertence à comunidade ancestral.

O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon

Harper e Charlie são jovens assistentes executivos de Manhattan que trabalham em um mesmo edifício. O chefe de Charlie faz de sua vida um inferno, mas não menos do que a chefe de Harper, que não dá um minuto de sossego para a garota. Cansados dessa situação, os dois decidem elaborar um plano ousado: fazer com que seus superiores se apaixonem e, assim, os deixem em paz.

My Happy Family (2017), Nana Ekvtimishvili e Simon Groß

Em uma sociedade patriarcal na Geórgia, três gerações de uma família vivem sob um mesmo teto, como manda a tradição. Tudo muda, entretanto, quando uma das familiares, de 52 anos, decide sair de casa e morar sozinha. Ela deixa os pais e o marido e começa uma viagem de descobertas rumo ao desconhecido.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan

Para tentar salvar o casamento, Jessie e o marido Gerald viajam para uma casa de campo, onde planejam um fim de semana romântico. Gerald, no entanto, tem planos mais apimentados em mente e decide realizar um jogo sexual com a mulher. Ele algema os dois pulsos de Jessie na cama, mas as coisas acabam saindo do controle e o que deveria ser apenas uma aventura se transforma em uma luta por sobrevivência.

Já não me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017), Macon Blair

Distribuído pela Netflix, o filme policial marca a estreia do diretor Macon Blair. Ele conta a história de Ruth, que passa a viver com o propósito de rastrear ladrões depois de ter seu computador e os talheres de prata que herdou da avó roubados. Para isso, ela conta com a ajuda de seu vizinho detestável, Tony. Porém, a dupla logo percebe que está se envolvendo com algo muito pior do que imagina.

Tempestade de Areia (2016), Elite Zexer

Em Israel, Jalila precisa se envolver em uma complicada celebração: o casamento de seu marido com uma segunda esposa. Enquanto tenta lidar com a situação da melhor maneira, surge outro problema: a paixão proibida de sua filha, Layla, por um garoto de um povo vizinho, foi descoberta. Agora, a garota se vê obrigada a casar com outro homem, e a mãe fica dividida entre os seus valores e o amor pela filha.

The Fundamentals of Caring (2016), Rob Burnett

O filme é inspirado no livro “The Revised Fundamentals of Caregiving”, de Jonathan Evison. Ele é centrado em Ben, um escritor que decide se tornar cuidador depois de uma tragédia pessoal. Seu primeiro cliente é Trevor, um jovem cínico, de língua afiada. Juntos, eles embarcam em uma jornada de amizade e esperança.

Divinas (2016), Houda Benyamina

Em uma comunidade pobre, o tráfico e a violência se confundem com as crenças religiosas. Uma das moradoras locais, Dounia, se espelha na traficante Rebecca e decide começar a vender drogas para mudar de vida. No entanto, a jovem descobre que o crime não é tão fácil quanto ela imaginava quando acontecimentos inesperados começam a surpreendê-la.

Other People (2016), Chris Kelly

Um escritor de piadas recém-separado e desempregado volta para a casa da família no interior da Califórnia para cuidar da mãe doente. Vivendo com o seu pai conservador e as irmãs mais novas, ele se sente um estranho no ninho. A situação se torna cada vez mais insustentável, mas ao longo dos dias, enquanto sua mãe vai piorando de saúde, ele tenta convencer a todos de que tudo está bem.