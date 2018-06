A culinária é parte importante da cultura de um povo. Prova disso são os pratos típicos do Brasil, que representam as diferentes nuances dos conhecimentos, crenças e costumes de seus habitantes. Pensando nisso, a Bula selecionou comidas típicas de todas as regiões do país. A lista inclui um prato para cada estado brasileiro e o Distrito Federal. Não foram consideradas as receitas que já estão amplamente difundidas e reconhecidas, como o pão-de-queijo de Minas Gerais, o acarajé baiano, e a buchada de bode, que é típica de todo o Nordeste. É importante destacar que a lista não obedece a critérios classificatórios, e, além disso, não tem intenção de ser definitiva ou universal.

Acre, Baixaria O prato, que faz parte do café da manhã dos acreanos, é preparado com cuscuz, carne moída, cheiro-verde e ovo frito. Ele é extremamente calórico, e garante uma refeição mais do que reforçada.

Alagoas, Sururu de Capote

A iguaria tipicamente alagoana tem como base o sururu, molusco encontrado em águas doces, que é cozido dentro da concha com outros temperos. Normalmente, acompanha pirão e purê de mandioca.

Amapá, Pescada de gurijuba

A gurijuba é um peixe consumido em todos os estados da região Norte. No entanto, é pescado principalmente no Amapá. Por isso, é considerado símbolo da culinária local. Ele é usado em mais de 70 receitas: assado, cozido, defumado, entre outros.

Amazonas, Tapioca de tacumã

No Amazonas, a tradicional tapioca leva um recheio local: o tucumã. O fruto de coloração amarelada é extraído de uma palmeira. A sua parte externa, suculenta, é utilizada em algumas receitas, entre elas, a tapioca, cujo recheio pode acompanhar também queijo coalho.

Bahia, Vatapá

A receita do Vatapá pode incluir camarões, azeite de dendê, amendoim, castanha de caju, farinha de mandioca e leite de coco. Todos os ingredientes são unidos em uma mistura, levada ao fogo para engrossar.

Ceará, Peixada cearense

O cozido de peixe servido com pirão e farinha é um dos símbolos da culinária cearense. Tamanha a sua representatividade, está presente desde os restaurantes mais simples até aqueles mais requintados.

Distrito Federal, Pizza de muçarela acompanhada de chá mate gelado

Brasília é uma cidade planejada e relativamente nova. Por isso, a sua culinária é formada basicamente por práticos típicos de outras regiões no Brasil. Uma tradição culinária específica do local, entretanto, são as pizzas de muçarela acompanhadas de chá mate servidas por uma rede de pizzarias que nasceu com a capital.

Espírito Santo, Muma de siri

Siri é um dos ingredientes mais característicos da culinária capixaba. No prato típico, o crustáceo é ensopado com tomate, cebola e temperos. Farinha de mandioca é utilizada para engrossar o caldo, e o resultado é de dar água na boca.

Goiás, Arroz com pequi

Pequi é um fruto nativo do cerrado brasileiro. Em Goiás, ele é utilizado em diversas receitas. Uma das mais conhecidas é o arroz com pequi. De coloração amarelada e gosto bastante específico, ele empresta aos grãos um sabor completamente diferente.

Maranhão, Arroz de cuxá

O prato teve influência de diversas culturas: indígena, portuguesa, francesa, árabe, entre outras. O seu principal ingrediente, além do arroz, é a vinagreira, uma erva bastante utilizada na culinária local.

Mato Grosso, Furrundu

A sobremesa mato-grossense é produzida com ingredientes simples: mamão verde, rapadura, gengibre, cravo e canela. O mamão é ralado e levado ao fogo junto aos outros ingredientes. O resultado é um doce que faz sucesso por lá.

Mato Grosso do Sul, Arroz boliviano

Como o próprio nome diz, a receita tem origem na Bolívia. Entretanto, foi reinventada no sul-mato-grossense. Ela é preparada à base de arroz, carne moída, queijo, batata, pimentão, milho banana, ovos e outros ingredientes.

Minas Gerais, Feijão tropeiro

Nem só de pão-de-queijo vive Minas Gerais. O estado também preserva outros pratos típicos de dar água na boca, um deles é o feijão tropeiro. A receita inclui feijão carioca cozido ao dente, torresmo, linguiça, couve, farinha de mandioca e temperos.

Pará, Tacacá

O Tacacá é um dos pratos mais representativos da culinária paraense. Ele é preparado com um caldo amarelo, o tucupi, extraído da mandioca brava. A receita inclui também goma de tapioca, jambu, que é uma erva típica da região norte, e camarão seco.

Paraíba, Cabeça de Galo

Típico da Paraíba, a Cabeça de galo é uma sopa engrossada com farinha de mandioca, além de ovos, coentro e outros temperos. Popularmente, é considerado o melhor alimento para remediar a ressaca.

Paraná, Barreado

O barreado surgiu em Morretes, município da região litorânea do Paraná, e logo se popularizou em todo o estado. A receita é simples, leva carne, farinha de mandioca e temperos. Mesmo assim, seduz facilmente até os paladares mais exigentes.

Pernambuco, Bolo de Rolo

O doce típico de Pernambuco é preparado com uma massa fina de farinha de trigo, ovos, manteiga e açúcar. A massa é enrolada em formato de rocambole, com camadas de goiabada em seu interior.

Piauí, Maria Isabel

A tradicional receita do estado do Piauí é típica das festas juninas. O prato é preparado com carne de sol, arroz e temperos. Normalmente é servido com paçoca de carne de sol ou carne de sol assada.

Rio de Janeiro, Filé à Oswaldo Aranha

A receita recebeu este nome em homenagem ao diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Durante os anos que viveu no Rio, ele costumava pedir o prato em seus almoços na Lapa: filé mignon temperado com alho frito, acompanhado de batatas portuguesas, arroz branco e farofa de ovos.

Rio Grande do Norte, Ginga com tapioca

O peixe popularmente conhecido como Ginga é envolvido em fubá, frito em óleo de dendê e servido com tapioca. Consumido principalmente nas praias de Natal, se tornou marca registrada da culinária potiguar.

Rio Grande do Sul, Matambre Recheado

Típico do Rio Grande do Sul, o prato também é consumido em países vizinhos, como Uruguai e Argentina. Matambre é um corte localizado nos músculos que protegem a costela do boi. O recheio pode variar, mas algumas receitas incluem bacon e vegetais. A peça pode ser cozida ou assada.

Rondônia, Pirarucu Rondon

Em 2016, o Pirarucu Rondon foi reconhecido oficialmente como prato típico de Porto Velho. A receita foi desenvolvida pelo chefe Manoel Evangelista, que a multiplicou entre os restaurantes da cidade. Os ingredientes são: pirarucu, jambu, mandioca, batata doce e tucupi.

Roraima, Damurida

O prato típico da culinária indígena de Roraima é preparado com tucupi, tambaqui, chicória, jambu e pimentas. Todos os ingredientes são reunidos em uma panela, acrescidos de água, e levados ao fogo para o cozimento.

Santa Catarina, Pastel de berbigão

O pastel de berbigão é popular principalmente em Florianópolis. Berbigão é um crustáceo bastante comum no local. Ele é cozido sem as conchas e com temperos para formar o recheio do pastel, de massa tradicional.

São Paulo, Virado à Paulista

O prato típico de São Paulo foi criado pelos bandeirantes ainda no período colonial. Ele é preparado com feijão cozido refogado com alho e cebola, e engrossado com farinha de milho ou de mandioca; bisteca, torresmo, couve, ovo frito, banana e linguiça. Há outras variações.

Sergipe, Camarão de cueca

A moqueca de camarão é preparada com leite de coco, tomates e temperos. Normalmente acompanha arroz, pirão, farofa e vinagrete. O prato foi apelidado de “Camarão de cueca” pela dona de um restaurante local, e o nome acabou pegando.