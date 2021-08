As 10 fotos mais curtidas da história do Instagram

O Instagram é considerado a maior e mais influente rede social de compartilhamento de imagens do mundo. Ele foi criado em 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, e rapidamente ganhou popularidade, adquirindo centenas de milhões de usuários em pouco mais de dois anos. Em 2018, o aplicativo contava com mais de um bilhão de usuários ativos no total — dentre os quais ao menos 50 milhões eram brasileiros. Tamanha popularidade é refletida nas páginas oficiais dos famosos na rede social. Uma única imagem postada por eles, que normalmente possuem milhões de seguidores, alcança um número impressionante de curtidas. A Bula reuniu em uma lista as fotos do Instagram que receberam as maiores e mais expressivas quantidades de likes.

1 — A foto de um ovo

O perfil “Egg Gang” quebrou o recorde de curtidas no Instagram com a foto de um ovo. A conta foi criada para tirar o recorde da socialite Kylie Jenner, que mantinha o primeiro lugar do ranking desde fevereiro de 2018. Os usuários da rede social foram convocados para se unir ao projeto e, até o momento, um simples ovo já conseguiu mais de 55,3 milhões de curtidas.

2 — O casamento de Ariana Grande

Em maio, a cantora pop Ariana Grande se casou com o corretor de imóveis Dalton Gomez em uma cerimônia intimista. A celebração ocorreu em segredo e as fotos nas redes sociais surpreenderam os fãs. O post já acumula mais de 26,7 milhões de curtidas no Instagram.

3 — A última foto de XXXTentacion

O rapper XXXTentacion morreu no dia 18 de junho, com apenas 20 anos, após ser baleado na Flórida, EUA. Sua morte precoce movimentou a internet e sua última foto no Instagram é uma das mais curtidas da rede social.

4 — O novo visual de Billie Eilish

Billie Eilish, a artista mais jovem a ter sido indicada nas principais categorias do Grammy, era conhecida pelo visual rebelde, sempre com os cabelos tingidos de verde, azul e outras cores chamativas. Em março de 2021, a cantora passou por uma mudança de visual e postou uma foto com os cabelos loiros, ganhando mais de 23 milhões de curtidas.

5 — Billie Eilish na capa da Vogue

Em junho de 2021, a cantora Billie Eilish estampou a capa da edição britânica da Vogue. Nas fotos, Eilish, que sempre optava por roupas largas, aparece de lingerie e peças mais justas. Na entrevista, ela falou sobre o novo estilo e afirmou que se sente “mais mulher”. Até o momento, são mais de 22 milhões de curtidas no post da cantora.

6 — Lionel Messi comemora a Copa América

No dia 10 de julho, a Argentina venceu o Brasil e ganhou o título de campeã da Copa América 2021. Foi o primeiro prêmio que Lionel Messi conquistou jogando pela seleção de seu país e representou um marco em sua carreira. A foto com o troféu da competição já alcançou cerca de 21,9 milhões de curtidas no Instagram do jogador.

7 — Lionel Messi assina com o Paris Saint-Germain

Após o fim do contrato de Lionel Messi com o Barcelona, time pelo qual jogou por mais de 20 anos, o futuro do jogador estava incerto. No dia 11 de agosto, ele anunciou que foi contratado pelo Paris Saint-Germain. “Começo essa nova etapa com toda motivação”, disse Messi no post que conta com aproximadamente 21,8 milhões de likes.

8 — Lionel Messi se despede do Barcelona

No dia 08 de agosto de 2021, o jogador Lionel Messi participou de uma coletiva de imprensa oficial, na qual anunciou sua saída do time Barcelona. Em uma publicação no Instagram, ele disse: “Eu teria adorado continuar, fiz tudo com esse objetivo e ao final não deu certo”. O post de despedida do jogador acumula mais de 21 milhões de curtidas.

9 — Homenagem de Cristiano Ronaldo a Diego Maradona

Em novembro de 2020, após a notícia da morte de Diego Maradona, o jogador Cristiano Ronaldo postou uma homenagem ao ex-colega de profissão. “O mundo se despede de um gênio eterno. Um dos melhores de todos os tempos”, disse Cristiano num post que já alcançou mais de 19,8 milhões de likes.

10 — Anúncio da morte de Chadwick Boseman

O ator Chadwick Boseman, conhecido por interpretar o super-herói Pantera Negra, morreu em 28 de agosto de 2020, aos 42 anos, vítima de câncer. O anúncio da morte no Instagram, postado pela família de Boseman, emocionou os fãs, que não sabiam que o ator estava doente. São mais de 19,3 milhões de curtidas.