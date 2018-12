Os 10 melhores dramas para assistir na Netflix

Grace de Mônaco (2014), Olivier Dahan



Em 1956, Grace Kelly, uma das maiores atrizes de Hollywood, abandonou sua carreira para se casar com o príncipe de Mônaco, Rainier III. Mas, alguns anos após sua união, Grace está insatisfeita com a vida no palácio e com o distanciamento do marido. A chance de sentir-se útil novamente aparece quando o diretor Alfred Hitchcock a convida para ser protagonista de seu próximo filme.