Desafio BBC: você assistiu no máximo 17 desses 100 filmes

Você já conferiu aqui na Bula o desafio literário da BBC, que sugere que dificilmente alguém conseguiu ler mais de seis obras de uma lista de 100. No entanto, a novidade da vez é outra brincadeira, voltada não para a literatura, mas para a sétima arte. Semelhante ao jogo anterior, o desafio estabelece como 17 o número máximo de filmes que qualquer pessoa assistiu em uma lista que inclui 100 títulos.

Embora leve o nome da emissora britânica, o jogo não foi proposto pelo veículo. Ele apenas utiliza um ranking de filmes elaborado pela BBC em 2016, composto pelos 100 melhores filmes do século 21. A publicação inclui títulos como “Réquiem Para um Sonho” (2000), de Darren Aronofsky; “Bastardos Inglórios” (2009), de Quentin Tarantino; e “Cidade dos Sonhos” (2001), de David Lynch. Para participar do desafio basta contabilizar o número de filmes da lista que você assistiu. Caso o número exceda 18 títulos, de acordo com a brincadeira, você é um cinéfilo de carteirinha.